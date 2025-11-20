Se realizará "Paraná Comercia", una Ronda de Negocios Multisectorial  

REDACCIÓN ELONCE
Este jueves se presentó la iniciativa “Paraná Comercia”, una ronda de negocios organizada por el Centro Comercial e Industrial junto a la municipalidad y CAME.
El Centro Comercial e Industrial de Paraná presentó la propuesta denominada “Paraná Comercia”, una Ronda de Negocios Multisectorial que se desarrollará el 11 de diciembre, de 9 a 14, en la Sala Mayo. En la conferencia de prensa, referentes de la institución y funcionarios municipales detallaron los objetivos del encuentro, orientado a fortalecer el entramado productivo y comercial.
Marcelo Quiroga, integrante de la conducción del Centro Comercial, explicó a Elonce el origen de la iniciativa y sostuvo: “Esta propuesta surge del seno de los jóvenes empresarios que forman parte de nuestra institución y desde la comisión directiva de mayores apoyamos”.
El dirigente destacó que la organización se viene realizando desde hace meses y añadió: “Venimos trabajando en varias temáticas y hacemos un cierre de año porque va a ser la última ronda de negocios que va a realizar CAME. El know-how para la ronda de negocios lo facilita la dirección de rondas de negocio de CAME; va a estar presente su director Carlos Bernier con todo el equipo de Buenos Aires”.
Participación regional y oportunidades para empresas
Quiroga remarcó que la actividad acercará firmas de distintas zonas del país: “Van a acercarnos, a través de la invitación que ellos realizan, empresas de la región y del país que rutinariamente acompañan las rondas de negocio que realiza CAME. Es una excelente oportunidad para que aquellos que nunca participaron o aquellos que ya participaron y creen que pueden cerrar el año realizando algún tipo de negocio o contactándose con algún proveedor”.
“Es una invitación a los jóvenes, sobre todos a los jóvenes empresarios y emprendedores, a que empiecen a jugar en las ligas mayores, a que se sumen a esta ronda y empiecen a tener contacto con empresas que ya están constituidas, que llevan muchos años y que son pujantes”, indicó.
Desde el municipio, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, valoró el trabajo conjunto y recordó que la inscripción continúa abierta. “No hace falta que tengan experiencia para participar; va a ser un primer acercamiento para comercios de la ciudad”.
Bustamante señaló que la metodología de CAME permite conectar actores económicos locales: “Tiene que ver con esta primera experiencia de vincular oferta y demanda entre quienes tienen alguna empresa o comercio, que van a poder conocer a posibles compradores. Esto fomenta la comercialización, el desarrollo económico y la generación de empleo”.
Acompañamiento a jóvenes y emprendedores
Por su parte, el presidente de Jóvenes Empresarios del CeCIP, Esteban Danessi, destacó el impacto del programa formativo que vienen desarrollando: “Esto es un cierre de año que venimos trabajando a través de cápsulas para jóvenes empresarios y emprendedores. Nuestra idea es acompañar al micro que recién arranca y acompañarlo hasta que se formalice en su totalidad”.
Subrayó además el valor agregado del evento: “La ronda de negocio no es solamente un evento para contactar clientes y proveedores, sino que incluso termina con una charla que va a dar el dueño de Entrenut, ganador del premio Joven Nacional el año pasado”.
Finalmente, Danessi resaltó que “Paraná tiene una fuerza impresionante en el sector empresarial, sobre todo en la parte emprendedora joven. Hay toda una camada que viene empujando a través de las tecnologías. Esta es una oportunidad enorme para mostrar lo que hacemos”.
Para incribirse: acceder a este link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScki2QXC469F3QlNH_urgA2Ja8uDLhPKTaTHDP2JDv9MLX0Ew/viewform?pli=1
Elonce.com