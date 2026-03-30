Invertirán $28 millones en reparaciones edilicias para escuela N° 1 Del Centenario de Paraná

El edificio educativo presenta filtraciones, deterioro en la cubierta de chapa, desprendimientos de revoque en muros interiores y deficiencias en la evacuación del agua de lluvia en patios y áreas perimetrales.
En el marco de la planificación de fortalecimiento de la infraestructura educativa que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, avanzan las reparaciones edilicias en la escuela N° 1 Del Centenario, de la ciudad de Paraná. Las intervenciones beneficiarán de manera directa a más de 700 estudiantes que asisten diariamente a la institución.
Ubicada en Avenida Alameda de la Federación 426 de la capital provincial, la escuela comprende una matrícula de 726 alumnos y presenta una edificación que requiere intervenciones específicas en el sector del comedor y en el sistema de desagües pluviales. En ese sentido, presenta filtraciones, deterioro en la cubierta de chapa, desprendimientos de revoque en muros interiores y deficiencias en la evacuación del agua de lluvia en patios y áreas perimetrales.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que "cada obra que se pone en marcha forma parte de una planificación que prioriza necesidades edilicias concretas de las comunidades educativas. Trabajamos de manera sostenida con otros organismos para garantizar espacios seguros y funcionales con una gestión responsable con los recursos que se disponen, porque entendemos que la calidad educativa también se construye a partir de una infraestructura adecuada".
Los trabajos demandan una inversión provincial de 28 millones de pesos y comprenden reparaciones en la cubierta del comedor, la renovación de bajadas pluviales con sus respectivas bocas de desagüe y la colocación de nuevas canaletas, además de trabajos de pintura interior. Asimismo, se concreta un nuevo sistema de desagüe pluvial que permitirá una correcta evacuación del agua en días de lluvia.
También se realiza la desobstrucción y reparación de desagües pluviales perimetrales; e intervenciones en las cubiertas del sector biblioteca, salón de actos y alas derecha e izquierda del edificio, así como en el nivel inicial y en el sector ubicado en la esquina de calles Tucumán y Malvinas. Las obras cuentan con un plazo de 60 días.