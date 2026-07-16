Se desarrollará una agenda de actividades en el mes de lucha contra la Trata de Personas

Con un congreso previsto para el 28 de julio en Gualeguay, la provincia de Entre Ríos refuerza la lucha contra la Trata de Personas y prevé una agenda de concientización y prevención de este delito en todo el territorio.
En el marco del mes de lucha contra la Trata de Personas y por el Día Internacional y Provincial de Prevención y Erradicación de la Trata, que se conmemora el 30 de julio, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a través del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas del Tráfico y la Trata de Personas, desarrolla actividades de concientización que se extenderán del 16 de julio y el 7 de agosto.
Entre las acciones previstas para este mes se encuentra el III Congreso Provincial La Trata Existe, que tendrá lugar en la ciudad de Gualeguay, el día 28 de julio desde las 9. La jornada contará con la exposición de importantes actores en el marco de la lucha contra este delito y la participación del relato de víctimas.
Agenda completa:
16 de julio - Jornada Expositiva La Trata de Personas. Abordaje Integral. San José. Colón
21 de Julio - Encuentro de Prevención y Capacitación. La Trata Existe. Betdebert.
21 de julio- Encuentro de Concientización y Capacitación En Internet No Todo es lo que parece. Nogoyá
28 de julio Congreso Provincial La Trata Existe. Gualeguay
28 de julio La Paz comienza con la Dignidad. Expositora. Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Episcopal.
29 de julio Conversatorio La Trata de Personas, un delito de huellas profundas. Seguí
30 de julio Operativo de prevención y seguridad - Acceso al túnel subfluvial junto a la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos.
31 de julio Jornada de Prevención y Capacitación. La Trata Existe. Ramírez
4 de agosto Encuentro de Concientización y Capacitación En Internet No Todo es lo que parece. Curtiembre
7 de agosto: Congreso Provincial y Reunión de la Comisión de Trata de la Región Centro. Santa Fe.
Esta actividad es gratuita, pero requiere de inscripción previa, a través de este link.