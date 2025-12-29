Se desarrollan actividades acuáticas destinadas a adultos mayores en el CEF Nº 1 Evita: “El agua les hace muy bien”

REDACCIÓN ELONCE
Adultos mayores participan activamente de las propuestas acuáticas del CEF Nº 1 Evita, con cupos completos y una alta convocatoria que se sostiene durante todo el año.
Adultos mayores aprovechan las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF) Nº 1 Evita, donde el entusiasmo, el compromiso y la constancia son protagonistas. En un contexto de altas temperaturas, las actividades acuáticas se consolidan como una de las opciones más elegidas para mantenerse en movimiento y mejorar la calidad de vida.
La coordinadora de la actividad y profesora a cargo destacó la gran participación que tiene la institución. “Actualmente tenemos unos 400 alumnos, un poquito más incluso”. La cifra refleja el crecimiento sostenido de la propuesta y el interés de la comunidad por este tipo de prácticas saludables.
Además, remarcó que la respuesta del público supera las expectativas iniciales. “Muy felices porque la convocatoria ha sido muy alta, gracias a Dios”. En cada clase, el número de asistentes se mantiene elevado, lo que reafirma la importancia del espacio.
Clases con cupos completos y alta demanda
En relación con la jornada en particular, la docente explicó: “Hay mucha gente para aquagym y aquafuncional. Son las clases más demandadas, así que los están cupos completos”. La situación genera consultas constantes de personas interesadas en sumarse.
“Siempre nos preguntan si hay disponibilidad y por el momento, lamentablemente, no hay”, remarcó. El equipo valora el compromiso de quienes asisten regularmente.
El trabajo en conjunto también es un punto destacado. “Se formó un lindo grupo de trabajo. Somos muy compañeros, así que estamos contentos por la posibilidad de seguir trabajando en el verano también”. El clima laboral se traslada al grupo de alumnos y alumnas.
Beneficios del agua y diversidad de edades
Consultada sobre las ventajas de la actividad acuática, la profesora explicó: “Tiene muchos beneficios, ya que es una actividad que no tiene mucho impacto”. Esto permite una mayor libertad de movimiento, especialmente en personas con dificultades físicas.
Además, señaló: “Son amplias las posibilidades de movimiento para las personas que tienen alguna reducción de movilidad o algún problema físico, porque el agua les ayuda muchísimo”. Las clases se adaptan según niveles y objetivos.
Respecto a la edad de los participantes, detalló: “Este grupo la mayoría son adultos y adultos mayores”. Muchos de ellos asisten desde hace años. “Vienen siempre”. Incluso, la propuesta se complementa con otras actividades: “También tenemos natación para niños”.
Movimiento, salud y calidad de vida
Durante la clase se observan ejercicios específicos orientados al fortalecimiento. El trabajo con rodillas, coordinación y resistencia busca generar hábitos saludables y prevenir lesiones, promoviendo movimientos funcionales para la vida cotidiana.