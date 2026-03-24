San Justo: invierten $34 millones para mejorar una escuela con más de 200 alumnos

El Gobierno de Entre Ríos avanza con trabajos de mejora en un establecimiento educativo de San Justo, en el departamento Uruguay, con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias y garantizar mayor seguridad para la comunidad escolar.

Se trata de la Escuela N° 10 “Dolores Costa de Urquiza”, donde se lleva adelante una intervención que beneficiará directamente a 204 estudiantes que asisten a diario al establecimiento.

Obras para recuperar la estructura

La intervención se ejecuta a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y abarca una superficie de aproximadamente 250 metros cuadrados.

Uno de los sectores más afectados es el área administrativa, donde un temporal dañó la cubierta del edificio y dejó expuesta la estructura de madera, generando un deterioro progresivo por humedad.

Esta situación impactó también en las instalaciones eléctricas, lo que representaba un riesgo para quienes transitan el lugar, motivo por el cual se decidió avanzar con una obra de carácter urgente en San Justo.

Escuela San Justo.

Reemplazo de materiales y mejoras en aulas

El proyecto contempla el reemplazo de la estructura de madera por una nueva base metálica, además del retiro de chapas deterioradas y la colocación de nuevas cubiertas que aseguren mayor durabilidad y protección ante las condiciones climáticas.

En paralelo, se interviene en dos aulas ubicadas en el frente del edificio, donde se detectaron problemas en los pisos, con hundimientos que dificultaban la circulación y generaban inconvenientes en el uso cotidiano.

Para resolver esta situación, se realizará el levantamiento completo del piso existente y la ejecución de un nuevo sistema estructural que permita recuperar la estabilidad del sector.

Mejoras en desagües y seguridad

Las tareas también incluyen el refuerzo del sistema de desagües pluviales mediante la instalación de nuevas canaletas, cámaras y cañerías, además de la reconexión de las existentes.

Estas obras buscan garantizar una correcta evacuación del agua de lluvia y evitar filtraciones o daños futuros en la estructura del edificio.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que la mejora de la infraestructura educativa es una prioridad dentro de la planificación provincial, con intervenciones orientadas a resolver problemas concretos y mejorar las condiciones de funcionamiento de las escuelas.