Rock en el Parque Lineal Sur: tres bandas tocarán en un festival solidario a beneficio de un merendero

El festival Rock en el Parque Lineal Sur reunirá el sábado 7 de noviembre a tres bandas de Paraná en una jornada que combinará música en vivo, emprendedores y solidaridad. La propuesta tendrá como objetivo ofrecer un encuentro familiar y recolectar alimentos no perecederos para el merendero Lucerito.

Las bandas Aveja Reina, Magnética y Difuso serán protagonistas de la actividad, que contará además con puestos de artesanías, productos de elaboración propia y distintas propuestas gastronómicas. Los organizadores invitaron a los vecinos a acercarse con sus reposeras para disfrutar de la música y compartir una jornada al aire libre.

En diálogo con Elonce, Luis Yelpo, cantante de Aveja Reina, explicó que organizaron el evento en conjunto con la vecinal Jardín de las Américas para este sábado 7 de noviembre en el Parque Lineal Sur. Además remarcó. “Vamos a estar también con los muchachos de Magnética, que son de acá del barrio, y con Difuso”, expresó.

Un festival de rock con una propuesta solidaria

Uno de los aspectos centrales del encuentro será su carácter solidario. Los integrantes de las bandas explicaron que la entrada consistirá en un alimento no perecedero, que será destinado al merendero Lucerito. De esta manera, buscarán que la convocatoria musical también permita colaborar con quienes necesitan asistencia.

José Simón, vocalista de Magnética, remarcó: “Queríamos recordar algo muy importante, que es un evento solidario. La entrada es un alimento no perecedero. Queremos invitar a las familias en general, principalmente porque va a ser un evento familiar”. Además, destacó el compromiso de quienes integran la comunidad del rock.

“Por más que estemos todos de negro, sabemos que son muy generosos”, agregó entre risas, en referencia a la vestimenta característica de los músicos. Luego, dejó una invitación que sintetiza el espíritu de la propuesta: “Que no tengamos miedo al rock, porque el rock es solidario”.

Emprendedores y gastronomía acompañarán la jornada

Mariana Selci, referente de la organización vecinal, explicaron que el festival también permitirá dar continuidad a las ferias que habitualmente se desarrollan en el espacio público. “Tenemos emprendedores, artesanos, todo de producción propia y también gastronomía para que vengan a comer algo rico”, señaló.

La organizadora recordó que el acompañamiento a los emprendedores forma parte de un trabajo sostenido desde los comienzos del parque. “Desde su creación hemos incentivado que se forme una feria de emprendedores. Queremos mucho este parque y desde sus inicios hemos organizado las ferias junto con los emprendedores y desde la vecinal”, sostuvo.

Por su parte, Mabel Monzón, referente del sector emprendedor destacó el vínculo que se construyó entre quienes participan de las actividades. “Hace varios años que estamos encaminando con Marina toda esta parte del Parque Lineal Sur. Vienen muchos emprendedores y gastronómicos. Es como una familia ya”, expresó.

El Parque Lineal Sur, un espacio de encuentro para los vecinos

La elección del escenario no es casual. Según explicaron los organizadores, varios integrantes de las bandas viven en la zona sur de Paraná, por lo que el festival también representa una oportunidad para mostrar el talento musical del barrio y fortalecer las actividades comunitarias.

“Tenemos vecinos que son músicos del rock, así que juntamos fuerzas para que sea un evento en el que todos puedan disfrutar de este tipo de música” explicaron desde la vecinal. Además, los referentes destacaron las condiciones del predio, sus espacios verdes y los juegos infantiles, que habitualmente convocan a numerosas familias.

“Los domingos se llena de gente. Vienen a disfrutar con su familia”, comentó una de las emprendedoras. En ese sentido, invitó a participar del encuentro: “Les pido que vengan el sábado. Los invito a todos los vecinos, a la comunidad de toda la provincia”.

La invitación de los músicos para el sábado

Los integrantes de las bandas coincidieron en que el objetivo es compartir una jornada musical abierta a distintas generaciones. La presencia de emprendedores y propuestas gastronómicas permitirá que quienes se acerquen puedan recorrer la feria mientras disfrutan de las actuaciones.

Gabriel Fernández, uno de los músicos presentes, volvió a remarcar la importancia de la colaboración comunitaria. “Lo principal que recalcamos es que es solidario y que cada uno aporte su granito de arena, más que nada para el merendero. Los esperamos a todos”, manifestó.

Los protagonistas cerraron la presentación con una invitación a toda la comunidad. El sábado 7 de noviembre, el Parque Lineal Sur será escenario de un encuentro que buscará unir rock, trabajo emprendedor y solidaridad, con una consigna sencilla: disfrutar de la música y colaborar con un alimento no perecedero.