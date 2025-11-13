 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Se iba a desarrollar este sábado

Reprogramaron la séptima edición de la Fiesta Provincial de las Aldeas

La organización de la Fiesta Provincial de las Aldeas notificó este jueves que no se llevará a cabo el evento a raíz “de los pronósticos climáticos desfavorables”. Todavía no detallaron cuándo se realizará.

13 de Noviembre de 2025
Fiesta Provincial de las Aldeas se realizará en otra fecha.
Fiesta Provincial de las Aldeas se realizará en otra fecha. Foto: Instagram oficial del municipio de Aldea Brasilera.

La organización de la Fiesta Provincial de las Aldeas notificó este jueves que no se llevará a cabo el evento a raíz “de los pronósticos climáticos desfavorables”. Todavía no detallaron cuándo se realizará.

Se reprogramó la séptima edición de la Fiesta Provincial de las Aldeas, que iba a desarrollarse este sábado 15 de noviembre en la localidad de Aldea Brasilera.

 

Según detalló la organización en sus redes sociales, “debido a los pronósticos climáticos desfavorables y la posibilidad de tormentas para el sábado 15 de noviembre en el horario previsto para la 7ma Fiesta Provincial de las Aldeas, la organización ha decidido reprogramar dicha fiesta, con nueva fecha a confirmar”.

 

“Quienes hayan comprado sus entradas de manera online podrán elegir entre solicitar la devolución vía página web o utilizar la misma entrada para la nueva fecha”, indicó el informe sobre aquellas personas que lo realizaron mediante 1000 tickets y Casa Breyer.

 

A su vez, aclararon: “Las entradas adquiridas en el Municipio podrán pedir su devolución en el mismo lugar de compra, de lunes a viernes de 8 a 12hs. También podrán utilizarse para el evento reprogramado”.

 

A modo de cierre, expresaron: “Agradecemos la comprensión y pronto comunicaremos la nueva fecha”.

Temas:

Fiesta Provincial de las Aldeas Aldea Brasilera
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso