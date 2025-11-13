Reprogramaron la séptima edición de la Fiesta Provincial de las Aldeas

La organización de la Fiesta Provincial de las Aldeas notificó este jueves que no se llevará a cabo el evento a raíz “de los pronósticos climáticos desfavorables”. Todavía no detallaron cuándo se realizará.
Se reprogramó la séptima edición de la Fiesta Provincial de las Aldeas, que iba a desarrollarse este sábado 15 de noviembre en la localidad de Aldea Brasilera.
Según detalló la organización en sus redes sociales, “debido a los pronósticos climáticos desfavorables y la posibilidad de tormentas para el sábado 15 de noviembre en el horario previsto para la 7ma Fiesta Provincial de las Aldeas, la organización ha decidido reprogramar dicha fiesta, con nueva fecha a confirmar”.
“Quienes hayan comprado sus entradas de manera online podrán elegir entre solicitar la devolución vía página web o utilizar la misma entrada para la nueva fecha”, indicó el informe sobre aquellas personas que lo realizaron mediante 1000 tickets y Casa Breyer.
A su vez, aclararon: “Las entradas adquiridas en el Municipio podrán pedir su devolución en el mismo lugar de compra, de lunes a viernes de 8 a 12hs. También podrán utilizarse para el evento reprogramado”.
A modo de cierre, expresaron: “Agradecemos la comprensión y pronto comunicaremos la nueva fecha”.