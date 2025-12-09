Realizan campaña de prevención del cáncer bucal: los síntomas más frecuentes

Especialistas del Ministerio de Salud desarrollaron una campaña de concientización sobre cáncer bucal en la peatonal. En diálogo con Elonce, profesionales remarcaron la importancia del control odontológico periódico y la consulta temprana ante cualquier lesión persistente.
Profesionales del Ministerio de Salud desarrollaron una campaña de concientización sobre cáncer bucal en la peatonal de Paraná, con motivo del Día Latinoamericano del Cáncer Bucal, que se conmemoró el pasado 5 de diciembre. El equipo instaló un puesto informativo para dialogar con vecinos, entregar material preventivo y promover los controles odontológicos periódicos.
“Estamos acá en la plaza hablando con la gente, concientizándola por el día del cáncer bucal”, explicó a Elonce la directora provincial de Odontología, Sandra Fetolini. La funcionaria remarcó la importancia de las consultas periódicas: “Es importante que la gente concurra al hospital o al dispensario para hacerse una revisión odontológica una vez por año”.
Factores de riesgo
El jefe del servicio de Odontología del hospital San Martín y referente provincial en estomatología, Javier Calienni, detalló que el cáncer bucal afecta principalmente los tejidos blandos y se vincula con hábitos nocivos o condiciones orales deterioradas. “Estamos hablando de patologías que están en relación más con los tejidos blandos que con los tejidos duros. Es una patología no común, afecta un porcentaje bajo de la población normalmente en relación con condiciones orales poco cuidadas, hábitos de alcohol, de cigarrillo y consumo de drogas”, explicó.
También mencionó factores infecciosos asociados. “A veces está vinculado a sobreinfecciones micóticas y virales como el HPV; tiene un vínculo muy importante incluso con la parte ginecológica”, señaló.
Calienni advirtió que la escasa información pública suele provocar diagnósticos tardíos. “Muchos desconocen que pueden existir patologías de los tejidos blandos de la boca y así es como lo habitual es que llegan tarde a la consulta”, afirmó. Y subrayó que esa demora afecta la evolución: “Esa oportunidad de hacer diagnósticos tardíos es la que está en relación con el pronóstico malo de sobrevida escasa a cinco años”.
Importancia del diagnóstico temprano
El especialista remarcó que las lesiones iniciales suelen ser visibles y detectables en controles de rutina. “Es una patología que básicamente comienza en la superficie; inicialmente se puede ver. Simples conductas odontológicas pueden prevenir, revertir, hacer diagnóstico y cambiar rotundamente el futuro de ese paciente”, sostuvo.
Calienni insistió en la consulta temprana ante cualquier alteración: “La consigna sería que cualquier alteración que se note en boca no dejen de hacer una consulta cuando persiste una semana. Siempre puede haber alguna alteración de las mucosas que el paciente no se da cuenta o convive con ella”.
El profesional recordó que cualquier odontólogo está capacitado para detectar anomalías: “Ese odontólogo sabrá derivar al paciente al lugar adecuado si la alteración lo amerita”. En el sistema público, destacó la disponibilidad del servicio especializado del hospital San Martín.
Entrega de folletos y orientación al público
Durante la actividad, el equipo distribuyó material informativo y dialogó con vecinos. María Emilia Mendoza, integrante del servicio, precisó que la campaña buscó facilitar el acceso a la consulta. “A la gente le entregamos el folleto informativo y si observan alguna lesión en su boca que sea anormal, se pueden acercar cualquier día al Hospital San Martín para ser examinados”, indicó.
A su vez, María Cora Yetri reforzó el mensaje preventivo: “Hacemos mucho hincapié en la prevención. Más allá del autocontrol, el control por un profesional es importante y siempre cada seis meses”. También enumeró factores de riesgo frecuentes: “El cigarrillo, el uso de prótesis, los piercings. Recién había una nena de 14 años con piercing; todos los piercings en labio y lengua también son factor de riesgo”.