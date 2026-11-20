Entre Ríos alcanzó los objetivos del Programa Sumar+ mediante acciones de evaluación y formación. Un total de 18 establecimientos públicos recibió la distinción Comprometidos con la Calidad y otros 22 completaron capacitaciones para mejorar la atención sanitaria.
Con el objetivo de fortalecer la calidad y la seguridad de la atención sanitaria, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Calidad en Salud y la Dirección General del Primer Nivel de Atención, alcanzó las metas establecidas en el marco del Programa Sumar+. El logro es resultado de un trabajo sostenido y previo que ambas direcciones vienen desarrollando en los efectores públicos mediante la implementación de herramientas de autoevaluación e instancias de formación continua.
A partir de la trayectoria de acompañamiento técnico en el territorio y en el marco del Proceso Priorizado de Mejora de la Calidad y Seguridad de la Atención Sanitaria (Mcsas), destinado a establecimientos públicos con y sin internación, la provincia dio respuesta a los hitos propuestos por el programa Sumar+. Estas metas contemplan tanto la aplicación efectiva de procesos de autoevaluación en los centros de salud como la capacitación de sus equipos de trabajo.
En esta instancia, 18 establecimientos públicos alcanzaron la distinción como Comprometidos con la Calidad tras aplicar la Herramienta de Autoevaluación de Buenas Prácticas, diseñada por la Dirección Nacional de Calidad en Salud. Para cumplir con este hito, la Dirección de Calidad en Salud provincial brindó asistencia técnica y acompañamiento permanente, colaborando en la consolidación de información transversal y en la elaboración de modelos de referencia adaptables a las características de cada institución.
Por otra parte, una nueva cohorte de 22 establecimientos cumplió con la meta de capacitación en gestión de calidad. Esta instancia requirió una estrecha articulación entre los equipos nacionales y provinciales para gestionar los usuarios, facilitar el acceso a la plataforma virtual y garantizar que los trabajadores completaran el trayecto formativo y obtuvieran sus certificaciones. Cabe destacar que ambas líneas de acción forman parte de un proceso progresivo que la provincia ya venía consolidando: los equipos se capacitan en Introducción a la calidad en el Primer Nivel de Atención y, en una etapa posterior, avanzan con la autoevaluación para acceder a la distinción institucional.
En este sentido, los establecimientos que obtuvieron la distinción como Comprometidos con la Calidad son los centros de salud Juan Baggio, Bartolomé Giacomotti, Dr. Diego Paroissien, Ambrosetti, Dr. Marcelo Marelli, Estanislao Zeballos, El Charrúa, C.A.P.S. Dr. Esteban L. Maradona, Dr. Humberto D'angelo, Malvinas Argentinas, Cecilia Grierson, Selig Goldin, Puerto Viejo, Eva Perón, Dr. Germán Rico, Urbano Jorge Newbery, Colonia Avellaneda y el Centro Regional de Referencia Hospital Dr. Gerardo Domagk.
En tanto, los efectores que cumplieron con la meta de capacitación son los centros de salud La Milagrosa, Pagani, Luis Maradey, Rosalía Pérez de Vergara, Dr. Santiago Bougnard, Dr. Carlos Artusi, Santa Lucía, Bajada Grande, Arturo Illia, Barrio Pueblo Nuevo, Caseros, Alicia Moreau de Justo, Enfermera Cristina Lechmann, María Martina B. de Caminal, Juan José Franco, Puiggari, Apolinario Osinalde, Gobernador Laurencena, Pedro Saldivia, Pablo Balbi, El Brete y el Centro Regional de Referencia Dr. Ramón Carrillo.