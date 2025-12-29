Presentaron la Fiesta Provincial de la Guitarra que se realizará en enero en Nogoyá

REDACCIÓN ELONCE
La 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra fue presentada en el Museo de Casa de Gobierno, con la presencia de autoridades provinciales y locales. El evento se realizará el 3 y 4 de enero en Nogoyá, con entrada libre y gratuita, supo Elonce.
En la oportunidad, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó la importancia de la fiesta para la identidad cultural de la provincia y remarcó su valor histórico y social. “La Fiesta de la Guitarra ya es parte de la tradición de nuestra provincia. Es una celebración que se realiza con mucho esfuerzo y con un objetivo claro, que es promocionar la historia y las raíces de Nogoyá”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que "la guitarra no es solamente un instrumento, es la voz de nuestra historia”, y recordó que el origen de la fiesta estuvo vinculado al trabajo de los luthiers, quienes fabricaban las guitarras y dieron identidad al evento. Además, subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial a este tipo de iniciativas culturales. “Apoyamos y fortalecemos estos eventos porque forman parte de la cultura, pero también del movimiento económico que se genera a nivel local y regional”, señaló.
La vicegobernadora también valoró la continuidad de los festivales populares con trayectoria. “Se trata de fiestas que deben perdurar en el tiempo, para que se conozcan las raíces y para que nos conozcan en toda la provincia”, afirmó.
Detalles de la fiesta
Por su parte, el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, brindó detalles de la próxima edición e invitó a toda la comunidad entrerriana a participar. “El 3 y 4 de enero arrancamos con la 37ª edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra, una fiesta que nos llena de orgullo”, expresó.
El jefe comunal destacó que el evento se desarrollará en el predio del ferrocarril y que contará con entrada libre y gratuita. “Habrá grandes talentos y músicos que nos van a estar acompañando, además de stands, servicio de cantina accesible y todas las comodidades para que la familia pueda disfrutar”, indicó.
Asimismo, remarcó el carácter hospitalario de la ciudad anfitriona. “Nogoyá es una ciudad de buenos anfitriones, por eso invitamos a todos a que se acerquen y disfruten de esta fiesta que tiene que ver con nuestras raíces y nuestra historia”, manifestó.
Desde la organización señalaron que la presentación de la Fiesta Provincial de la Guitarra da inicio al calendario de fiestas provinciales del 2026, invitando no solo a disfrutar del evento, sino también a recorrer Entre Ríos a través de sus celebraciones culturales.