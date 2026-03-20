El Plan 100% LED avanza en Paraná con nuevas luminarias en tres barrios

El Plan 100% LED continúa avanzando en Paraná con nuevas intervenciones en distintos puntos de la ciudad. En esta etapa, los trabajos se concentraron en tres barrios, donde se realizaron mejoras en la iluminación urbana.

Uno de los sectores alcanzados fue Hijos de María, donde se llevó adelante la instalación de 11 columnas con artefactos SX100 LED sobre la calle Gobernador Crespo. Además, se reforzó la iluminación en los pasillos internos y en la plaza del barrio.

Las tareas también incluyeron una revisión de la infraestructura existente, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar una mayor cobertura lumínica en zonas de circulación peatonal.

Intervenciones en distintos barrios

Por otro lado, el Plan 100% LED avanzó en el barrio El Radar, donde se colocaron 30 nuevas luminarias. La intervención apuntó a mejorar la visibilidad en calles y sectores de uso frecuente por parte de los vecinos.

En el barrio El Perejil, en tanto, se instalaron 25 nuevas unidades LED. Allí, los trabajos se enfocaron en reforzar la iluminación en distintos tramos para acompañar el tránsito diario.

Plan 100% LED.

Desde el municipio indicaron que estas acciones forman parte de la tercera etapa del programa, que no solo contempla el recambio de luminarias, sino también la incorporación de nuevas columnas.

Impacto en la ciudad

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, señaló que estas mejoras “representan un ahorro energético significativo” y que también tienen impacto en la seguridad vial y la prevención.

Según se explicó, la implementación de tecnología LED permite reducir el consumo eléctrico y mejorar la calidad de la iluminación en comparación con sistemas tradicionales.

Con estos avances, el Plan 100% LED sigue extendiéndose en Paraná, con intervenciones progresivas en distintos barrios y la incorporación de infraestructura que busca mejorar las condiciones de circulación y uso del espacio público.