El Suena Rock Fest en Oro Verde celebrará su tercera edición este domingo 22 de noviembre, desde las 20, con seis bandas en vivo y entrada libre y gratuita. El encuentro tendrá lugar en el predio multieventos, ubicado en las calles Los Sauces y Los Tordos, junto al polideportivo municipal.

El intendente César Clement y la secretaria de Cultura, Soledad Sauthier, brindaron detalles a Elonce sobre la propuesta, que también contará con un patio gastronómico, bebidas artesanales y puestos de emprendedores.

"Comenzamos en mi gestión para tener algo distinto, un género del rock que no teníamos", explicó Clement. El mandatario destacó el crecimiento del festival y la decisión municipal de sostener actividades culturales gratuitas.

César Clement, intendente de Oro Verde (Elonce)

Seis bandas y una propuesta para toda la familia

La programación incluirá las presentaciones de Antoñico Rocksteady Club, Bravos Muchachitos, Cárdigan, Dulces Rufianes, Abeja Reina y Viejos Calaveras. Los artistas llegarán desde distintas localidades de Entre Ríos y Santa Fe.

Sauthier explicó que la selección busca representar diferentes estilos del rock. Entre las propuestas se destaca Abeja Reina, que realizará un tributo a Ratones Paranoicos, y Viejos Calaveras, proveniente de Villaguay.

El festival tendrá un patio gastronómico con comidas, cerveza artesanal y otras bebidas. La funcionaria destacó que algunos productores locales destinarán parte de sus ganancias a colaborar con escuelas de Oro Verde.

Soledad Sauthier, secretaria de Cultura de Oro Verde (Elonce)

Recomendaciones para asistir al festival

Desde la organización indicaron que el predio permite disfrutar los espectáculos tanto de pie, cerca del escenario, como desde sectores más alejados, donde las familias pueden instalarse con reposeras.

"Sí les vamos a pedir que no traigan conservadoras porque la idea es que puedan consumir lo que el patio gastronómico les ofrece", señaló Sauthier.

Por su parte, Clement remarcó la importancia de mantener la gratuidad del evento para facilitar la participación de vecinos y visitantes. El encuentro se desarrollará al aire libre y buscará impulsar también la actividad económica local.