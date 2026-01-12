Museo de los Asentamientos, el espacio que conserva la historia de la Vieja Federación

Luego de la finalización de la 42ª edición de la Fiesta Nacional del Lago, Elonce recorrió el Museo de los Asentamientos de la ciudad de Federación, un espacio clave para comprender la historia local y el proceso de transformación que atravesó la comunidad tras la construcción de la represa de Salto Grande.

“Es el único museo histórico que tiene la ciudad y la importancia del edificio es que era la capilla de la Vieja Federación. Fue desarmado manualmente y armado nuevamente acá”, explicó Roxana, guía del Museo de los Asentamientos.

En su interior se conservan numerosos objetos vinculados a la vida cotidiana de la antigua ciudad, muchos de los cuales fueron donados por vecinos que debieron abandonar sus hogares durante el proceso de relocalización. “La gente entendió que esos elementos tenían más valor en el museo que en sus casas”, señaló.

Un recorrido por tres etapas de la ciudad

El museo se organiza en tres sectores bien definidos. “El recorrido es muy simple: una parte corresponde a Mandisoví, luego la nave principal de la capilla representa a la Vieja Federación y, en la última sala, está la Nueva Federación”, detalló la guía.

Museo de los Asentamientos de Federación (foto Elonce)

Entre los objetos exhibidos se encuentran rejas originales de viviendas coloniales, herramientas de labranza, elementos de trabajo utilizados por inmigrantes y piezas vinculadas a la actividad agrícola, como una desgranadora de maíz.

También se pueden observar radios, máquinas de escribir y máquinas de coser de distintas épocas. “Hay una a manivela, porque después aparece la máquina de coser a pedal. Todo va marcando una historia”, explicó Roxana durante la recorrida.

Fotografías, donaciones y memoria colectiva

El museo cuenta además con un importante archivo fotográfico que documenta distintas etapas de la ciudad. Entre las imágenes se destacan las vinculadas a la construcción de la represa de Salto Grande y a los edificios públicos que quedaron bajo el agua. “Si uno no ve las imágenes, no se imagina cómo fue todo eso”, remarcó la guía.

Entre las piezas más significativas se encuentra una de las esferas del reloj de la iglesia principal de la Vieja Federación. “El reloj tenía cuatro esferas, una para cada punto cardinal, y solo quedó esta”, indicó.

Roxana destacó que gran parte del patrimonio del museo se conformó gracias a donaciones. “Hubo que empezar de cero. Cambió la forma de vida y los espacios, y muchas cosas ya no formaban parte de la Nueva Federación”, explicó.

Horarios y visitas

El Museo de los Asentamientos se encuentra ubicado en la esquina de Irigoyen y Las Rosas, a una cuadra de la plaza principal. “Está abierto de lunes a domingos, de 8 a 13 y de 15 a 21 horas, con entrada libre y gratuita”, precisó la guía.

Museo de los Asentamientos de Federación (foto Elonce)

Además del museo, quienes visitan Federación pueden recorrer los restos de la Vieja Federación cuando el nivel del río Uruguay lo permite. “Cuando el río baja, se pueden ver partes de las ruinas y edificios que quedaron bajo el agua”, señalaron.

El Museo de los Asentamientos se consolida así como un espacio fundamental para preservar la memoria colectiva y comprender el origen y la identidad de la ciudad de Federación.