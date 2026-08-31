Una multitud de familias celebró el Día del Niño en el Parque Quirós de Colón

La celebración del Día del Niño en el Parque Quirós de Colón reunió a numerosas familias con juegos, inflables, espectáculos y propuestas recreativas. La jornada fue organizada por diferentes áreas de la Municipalidad.
La celebración del Día del Niño en el Parque Quirós de Colón convocó a una multitud de familias que compartieron una tarde de juegos, espectáculos, inflables y diferentes propuestas recreativas destinadas especialmente a las infancias.
Desde las primeras horas de la tarde, numerosos vecinos comenzaron a llegar al tradicional espacio público de la ciudad con mates y reposeras para participar de la propuesta. El parque se transformó así en escenario de una jornada en la que los niños fueron protagonistas y pudieron recorrer diferentes sectores especialmente preparados para la ocasión.
El intendente de Colón, José Luis Walser, participó de la actividad acompañado por integrantes de su equipo de gestión. Durante la tarde recorrió los distintos espacios del Parque Quirós y compartió la celebración con las familias presentes. La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Promoción de Derechos y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Colón.
Juegos, espectáculos e inflables para los chicos
La programación incluyó inflables, juegos, personajes y distintas propuestas recreativas, además de intervenciones artísticas pensadas para públicos de diferentes edades. Entre los espectáculos se desarrollaron números de humor, magia y títeres, que se fueron sucediendo durante la tarde.
La propuesta tuvo como uno de sus objetivos generar un espacio de encuentro en el que las infancias pudieran disfrutar del juego y la recreación acompañadas por sus familias. De esta manera, las diferentes actividades se distribuyeron dentro del Parque Quirós y permitieron que los asistentes permanecieran durante varias horas en el lugar.
La jornada también convirtió al espacio público en un punto de reunión para distintas generaciones. Mientras los niños participaban de los juegos y espectáculos, numerosos adultos acompañaron la celebración con mates y reposeras, en una tarde marcada por la presencia de familias provenientes de diferentes sectores de Colón.
Desde la organización destacaron precisamente la posibilidad de utilizar el Parque Quirós como un espacio de convivencia e integración comunitaria. Además de las propuestas recreativas, la celebración estuvo vinculada con las acciones que desarrollan las áreas municipales dedicadas a la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Una propuesta vinculada con las políticas para las infancias
El festejo se enmarcó en las iniciativas municipales destinadas a las infancias y adolescencias, que incluyen no solamente actividades recreativas sino también programas relacionados con la promoción de derechos, la prevención, el acompañamiento familiar y la articulación entre diferentes instituciones.
La participación de la Dirección de Promoción de Derechos en la organización buscó incorporar esa perspectiva a la celebración, poniendo al juego y a la recreación como parte de los derechos de niñas y niños. A su vez, Cultura aportó los espectáculos e intervenciones que formaron parte de la programación desarrollada durante la jornada.
La Municipalidad destacó la concurrencia alcanzada durante el festejo y agradeció a las familias que participaron de las diferentes actividades. La masiva presencia de vecinos convirtió al Parque Quirós en uno de los principales puntos de encuentro de Colón durante la jornada dedicada a celebrar a los niños.
Con juegos, espectáculos, títeres, magia, inflables y actividades para distintas edades, el tradicional parque colonense volvió a reunir a numerosas familias alrededor de una propuesta gratuita y al aire libre, en la que los espacios públicos fueron protagonistas de la celebración.