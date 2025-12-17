 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Muestra de las escuelas Los Nazarenos y Enrique Angelelli: desde gastronomía hasta moda circular

17 de Diciembre de 2025
Los docentes decidieron llevar los trabajos a la vía pública.
Los docentes decidieron llevar los trabajos a la vía pública. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La peatonal San Martín de Paraná fue escenario de la exposición de trabajos realizados por alumnos de las escuelas Los Nazarenos (barrio San Martín) y Enrique Angelelli (barrio Gaucho Rivero).

 

La directora de Los Nazarenos, Graciela, destacó: “Esto es un trabajo diario de todo lo que hacemos. Es todo a pulmón”.

 

En lugar de realizar la muestra dentro de las instituciones, los docentes decidieron llevar los trabajos a la vía pública para que la comunidad pueda conocerlos. Como agregó Noelia, otra de las rectoras: “Agradecemos la posibilidad de difundir lo que hacemos en las escuelas”.

La exposición incluyó talleres de peluquería, panadería y modistería, mostrando la dedicación de los alumnos. “Tenemos estudiantes entre 14 y 68 años, aproximadamente 15 en cada taller”, explicaron.

 

Educación y formación para todas las edades

La escuela Enrique Angelelli presentó trabajos de informática y modistería, además de ofrecer la terminalidad de primaria para jóvenes y adultos. “Tenemos alrededor de 10 alumnos en cada perfil”, detalló la directora.

 

Ambas escuelas resaltaron la colaboración de la municipalidad y vecinos que hicieron posible la muestra en la vía pública.

Las inscripciones para los talleres ya están abiertas y se realiza la preinscripción para el próximo año, con la posibilidad de ampliar la oferta educativa incluyendo un taller de peluquería.

 

Productos, creatividad y proyectos futuros

Durante la pequeña feria que montaron, los alumnos mostraron y vendieron productos elaborados en los talleres. “Tuvimos a la venta budines, pan dulce y galletitas navideñas. La gente compra un montón”, comentaron.

Muestra de talleres de formacion laboral en plaza 1ª de mayo

El evento permitió visibilizar el trabajo cotidiano de docentes y estudiantes, destacando su esfuerzo y creatividad, así como la importancia de la educación para jóvenes y adultos, ofreciendo nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo dentro de la comunidad.

Temas:

Muestra Talleres Peatonal
