Muestra de las escuelas Los Nazarenos y Enrique Angelelli: desde gastronomía hasta moda circular

REDACCIÓN ELONCE
La muestra de las escuelas Los Nazarenos y Enrique Angelelli exhibió talleres de jóvenes y adultos en peluquería, panadería y modistería en la peatonal San Martín de Paraná.
La peatonal San Martín de Paraná fue escenario de la exposición de trabajos realizados por alumnos de las escuelas Los Nazarenos (barrio San Martín) y Enrique Angelelli (barrio Gaucho Rivero).
La directora de Los Nazarenos, Graciela, destacó: “Esto es un trabajo diario de todo lo que hacemos. Es todo a pulmón”.
En lugar de realizar la muestra dentro de las instituciones, los docentes decidieron llevar los trabajos a la vía pública para que la comunidad pueda conocerlos. Como agregó Noelia, otra de las rectoras: “Agradecemos la posibilidad de difundir lo que hacemos en las escuelas”.
La exposición incluyó talleres de peluquería, panadería y modistería, mostrando la dedicación de los alumnos. “Tenemos estudiantes entre 14 y 68 años, aproximadamente 15 en cada taller”, explicaron.
Educación y formación para todas las edades
La escuela Enrique Angelelli presentó trabajos de informática y modistería, además de ofrecer la terminalidad de primaria para jóvenes y adultos. “Tenemos alrededor de 10 alumnos en cada perfil”, detalló la directora.
Ambas escuelas resaltaron la colaboración de la municipalidad y vecinos que hicieron posible la muestra en la vía pública.
Las inscripciones para los talleres ya están abiertas y se realiza la preinscripción para el próximo año, con la posibilidad de ampliar la oferta educativa incluyendo un taller de peluquería.
Productos, creatividad y proyectos futuros
Durante la pequeña feria que montaron, los alumnos mostraron y vendieron productos elaborados en los talleres. “Tuvimos a la venta budines, pan dulce y galletitas navideñas. La gente compra un montón”, comentaron.
El evento permitió visibilizar el trabajo cotidiano de docentes y estudiantes, destacando su esfuerzo y creatividad, así como la importancia de la educación para jóvenes y adultos, ofreciendo nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo dentro de la comunidad.