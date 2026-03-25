Merendero “Todo x los Gurises” reanudó actividades con pan casero y chocolate: necesitan donaciones

REDACCIÓN ELONCE
En barrio Macarone, el merendero y comedor “Todo x los Gurises” reanudó sus actividades solidarias, ofreciendo pan casero y chocolate a los niños con la colaboración de voluntarios. Mencionaron a Elonce que necesitan donaciones para poder continuar alimentando a los chicos.
El merendero “Todo x los Gurises” en barrio Macarone volvió a abrir sus puertas luego de dos años, con la entrega de pan casero y un chocolate preparado especialmente para los chicos.
“Volvimos con mi grupo de compañeros, mi vieja, familiares, amigos de acá del barrio. Me empezó a ayudar la agrupación Evita y por hoy estamos entregando la leche con pan casero. Necesitamos pollo, verduras, cualquier clase de donación nos viene bien para seguir con el comedor y el merendero para el barrio”, contó Shimena, coordinadora del espacio.
Los niños que llegan de escuelas cercanas, como Estrada y María Reina, disfrutan de las raciones. “Se van llevando por litro, vamos viendo, les damos siempre un poco de más porque mejor que les sobre y no que les falte”, indicó Shimena.
Recetas y secretos del pan casero
El pan casero del merendero tiene sus secretos y quienes lo preparan lo hacen con pasión. “Hago pan porque lo vendo. Entonces, Jimena me contó del tema del merendero y le dije que quería colaborar con ella. Lleva grasa, margarina, levadura y leche. Hay que amasarlo bien nada más, y ahí está”, explicó María, tía de Shimena.
La tradición familiar en la preparación del pan ha marcado la identidad del merendero. “Hago pan casero desde que tengo 12 años más o menos. Mi mamá nos enseñó”, agregó.
Además del pan, el merendero ofrece chocolate nutritivo. Shimena detalló la receta: “Son 6 kg de leche, 12 paquetes de chocolate y 1 kg de azúcar. Y mucho amor”.
Solidaridad y donaciones
El merendero “Todo x los Gurises” funciona gracias a la colaboración de vecinos y voluntarios. Shimena destacó que las donaciones son siempre bienvenidas: “Mientras que consiga donaciones no tengo problema de cocinar y darles. A la gente de Paraná le pido con la mano en el corazón que me ayuden. Bienvenido sea”.
La sede se encuentra en calles Laurencena y Manuel Dorrego, y recibe alimentos, ropa y calzado para los chicos.