 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Viviendas

Más familias de Villaguay, Villa Clara y Maciá cuentan con las escrituras de sus viviendas

Se rubricaron títulos de propiedad para familias pertenecientes a tres grupos habitacionales construidos por el organismo en las localidades de Villaguay, Villa Clara y Maciá.

22 de Abril de 2026
IAPV.
IAPV. Foto: (GPER).

Se rubricaron títulos de propiedad para familias pertenecientes a tres grupos habitacionales construidos por el organismo en las localidades de Villaguay, Villa Clara y Maciá.

En el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se rubricaron títulos de propiedad para familias pertenecientes a tres grupos habitacionales construidos por el organismo en las localidades de Villaguay, Villa Clara y Maciá.

 

En Villaguay, se firmaron las escrituras del barrio 40 Viviendas perteneciente al Sindicato de Empleados de Comercio; en Villa Clara, del grupo habitacional 29 Viviendas; y en Maciá, del barrio 40 Viviendas.

Los actos fueron encabezados por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, y la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda, quienes estuvieron acompañados por los intendentes de Villa Clara, Luis Guy; de Maciá, Ariel Müller; y los vocales de la repartición, Eduardo López Segura y José Artusi. También participaron el senador provincial Juan Conti, concejales, funcionarios municipales y los directores de las Regionales Oeste, Claudia Matteoda y del Centro Este, Gabriel Bochatay, entre otras autoridades.

 

Schönhals, en su alocución, destacó "la importancia que tiene la firma de las escrituras, ya que posibilita la regularización de la titularidad de la vivienda a un grupo importante de vecinos de estas localidades". Además, agregó: "Tener la escritura da previsibilidad, dignidad y tranquilidad a la familia de que la casa es suya".

Temas:

Viviendas localidades escrituras
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso