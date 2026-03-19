Un nuevo ciclo de capacitaciones para el sector de enfermería comenzó con la participación de más de 200 asistentes, en el marco de una propuesta impulsada por UPCN. Las jornadas forman parte de un programa anual que incluye múltiples temáticas vinculadas al sistema de salud y al trabajo del empleado público.

Al respecto, la secretaria de capacitación de UPCN, Adriana Satler; y la subsecretaria, Patricia Sanabria, destacaron a Elonce la convocatoria y el interés de los trabajadores en continuar su formación.

Jornadas de capacitación en UPCN (foto Elonce)

Según explicaron desde el gremio, el ciclo contempla cinco jornadas principales y un total de ocho ejes temáticos a desarrollarse a lo largo del año. Además, las capacitaciones cuentan con resolución del ministerio de Salud y aval del área provincial de Recursos Humanos, debido a que el objetivo es garantizar propuestas formativas con validez oficial y continuidad en el tiempo.

Desde UPCN, Satler señaló que la demanda supera las expectativas y afirmó que los cupos se completan rápidamente debido al interés de los trabajadores del sector público. De hecho, remarcó que las actividades están abiertas tanto a afiliados como a no afiliados, lo que amplía el alcance de la propuesta. "No somos sectarios, al contrario, estamos convencidos que es la capacitación es el camino, es el futuro, para una nueva eh para una mejor sociedad", fundamentó.

Más de 200 enfermeros participaron de jornadas de capacitación organizadas por UPCN

La primera jornada estuvo centrada en inmunizaciones, una temática clave para el sistema sanitario. De hecho, Sanabria remarcó que "si bien el personal de enfermería está habilitado para aplicar vacunas, el concepto de inmunización es más amplio por ello se requiere de la capacitación". Por ello, consideró fundamental actualizar conocimientos y fortalecer la formación continua.