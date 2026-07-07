Las pymes entrerrianas sumarán una nueva vía para acceder a programas nacionales

Las pymes y emprendedores de Entre Ríos contarán con un nuevo canal de consultas para gestionar trámites, programas e instrumentos disponibles en la Administración Pública Nacional. La herramienta se pondrá en marcha a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Económico provincial y la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación.

El acuerdo busca vincular a empresas locales con el Centro de Ayuda Pyme, un espacio de orientación destinado a canalizar consultas sobre incentivos, programas de asistencia y gestiones vinculadas con la actividad productiva.

Según se informó, el Ministerio de Desarrollo Económico habilitará una vía de comunicación para recibir los planteos de las pymes y emprendedores entrerrianos. Luego, cada consulta será derivada a la subsecretaría nacional correspondiente para su análisis e intervención.

Un canal para trámites y programas nacionales

El convenio fue suscripto por el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, y el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Christian Bauab.

La propuesta apunta a que las empresas puedan recibir orientación sobre herramientas disponibles en el ámbito nacional, sin necesidad de iniciar por su cuenta la búsqueda de los organismos o áreas responsables de cada trámite.

El mecanismo funcionará como un punto de contacto territorial. La Provincia concentrará las consultas iniciales y las remitirá a Nación, que deberá intervenir según el tipo de gestión, programa o incentivo solicitado.

Qué alcance tendrá para las pymes

La iniciativa está dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas, además de emprendedores que desarrollen actividades en Entre Ríos. El objetivo es facilitar el acceso a información oficial y ordenar las gestiones que requieran intervención de organismos nacionales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el convenio no prevé una erogación presupuestaria específica. Para su aplicación, se destinarán agentes del Ministerio de Desarrollo Económico a la recepción y derivación de las consultas.

Bernaudo indicó que el acuerdo se vincula con la búsqueda de impulsar la diversificación de la estructura productiva, la innovación, el emprendedurismo y las exportaciones. También remarcó que la herramienta permitirá acercar asistencia a actores productivos de distintas localidades.

Cómo funcionará el esquema

Una vez habilitado el canal de comunicación, las pymes podrán presentar consultas vinculadas con programas, trámites o incentivos que dependan de la Administración Nacional. El Ministerio provincial será el encargado de recibirlas y trasladarlas a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

Por el momento, no se informaron los datos de contacto ni la fecha de puesta en funcionamiento del canal. Esos detalles serán relevantes para conocer cómo deberán iniciar la gestión las empresas y emprendedores interesados.

El convenio no crea nuevos beneficios económicos por sí mismo, sino que establece un mecanismo de orientación y articulación para facilitar el acceso a herramientas que ya existan dentro de la estructura nacional.