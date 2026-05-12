Lanzaron nuevas capacitaciones tecnológicas para adultos mayores en la provincia

La provincia abrió una nueva convocatoria de capacitaciones digitales destinadas a adultos mayores con el objetivo de fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas y facilitar la realización de trámites online.

La iniciativa es impulsada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos junto al Banco Entre Ríos y la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación.

La propuesta apunta especialmente a acompañar a personas mayores en el uso cotidiano de plataformas digitales y servicios electrónicos que actualmente forman parte de numerosas gestiones bancarias y administrativas.

Qué contenidos tendrán las capacitaciones

Las jornadas incluirán actividades prácticas orientadas a que los adultos mayores puedan familiarizarse con distintas herramientas digitales de uso frecuente.

Entre los contenidos previstos aparecen el manejo de Home Banking, el acceso a la plataforma Mi Entre Ríos, la consulta del recibo digital de haberes y la realización de trámites online.

Además, uno de los ejes principales estará vinculado a la prevención de estafas virtuales, una problemática que afecta especialmente a personas mayores en distintos puntos del país.

Inclusión digital para adultos mayores.

Desde la organización remarcaron que las actividades estarán planteadas de manera gradual y con acompañamiento personalizado para facilitar el aprendizaje paso a paso.

Cuándo comienzan y dónde inscribirse

En Paraná, las capacitaciones para adultos mayores comenzarán el próximo 22 de mayo y se desarrollarán en el espacio Mirador Tec, ubicado sobre calle Gregoria Matorras al 859.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en la sede de la Caja de Jubilaciones, en Andrés Pazos 127, o también a través de WhatsApp al número 343 6230099.

La propuesta también llegará a otras localidades entrerrianas como Federación, San Benito, Gualeguaychú y Ramírez.

En esos casos, las inscripciones se realizarán mediante los municipios correspondientes, que estarán a cargo de coordinar la convocatoria local.