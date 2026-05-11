"Manos a la Obra Paraná": lanzan un proyecto solidario para acompañar a los barrios

REDACCIÓN ELONCE
“Manos a la Obra Paraná” será presentado oficialmente este jueves en la capital entrerriana con el objetivo de acercar estudiantes, docentes y profesionales a distintos barrios de la ciudad.
El proyecto “Manos a la Obra Paraná” tendrá mañana su lanzamiento formal a las 20:15 en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) Paraná, específicamente en el aula Magma. La propuesta convoca a jóvenes universitarios, docentes, no docentes y profesionales mayores de 18 años que tengan vocación de servicio y deseen involucrarse en acciones comunitarias dentro de distintos barrios de la ciudad.
Iriel y Candelaria, integrantes de la iniciativa, dialogaron sobre el espíritu del proyecto y destacaron que la idea nació a partir de una experiencia desarrollada por la Pastoral Universitaria en Mendoza en 2006. Según explicaron, la propuesta busca construir un puente entre la vida universitaria y las necesidades reales de las comunidades barriales, promoviendo un trabajo conjunto y participativo.
Un proyecto solidario con raíces comunitarias
Durante la presentación, los organizadores señalaron que “Manos a la Obra” surgió originalmente como una herramienta para vincular la vida en comunidad con la fe, aunque remarcaron que no es necesario profesar ningún credo religioso para participar. “Lo importante es el espíritu solidario y las ganas de colaborar con quienes más lo necesitan”, expresaron.
En ese sentido, destacaron que la propuesta apunta a que los propios vecinos sean protagonistas de las acciones que se desarrollen en sus barrios. “No se trata solo de asistir, sino también de escuchar y construir junto a las comunidades”, indicaron las referentes del proyecto.
Las actividades comenzarán oficialmente el próximo 16 de mayo y estarán focalizadas inicialmente en los barrios Lomas del Mirador, Lomas I y Lomas II de Paraná. Allí, los voluntarios trabajarán junto a vecinos en distintas iniciativas sociales, educativas y comunitarias, con el objetivo de generar un impacto positivo y sostenido en el tiempo.
Quiénes pueden participar de “Manos a la Obra Paraná”
La convocatoria está abierta a toda la comunidad universitaria y también a jóvenes profesionales que quieran involucrarse en tareas solidarias. Desde la organización remarcaron que el requisito principal es tener compromiso social y predisposición para trabajar en equipo.
“Pueden participar estudiantes universitarios, docentes, no docentes y profesionales. Esto está pensado para personas que conserven un espíritu de servicio”, explicaron durante la entrevista. Además, señalaron que la iniciativa busca promover valores como la empatía, la cercanía y la participación activa en problemáticas sociales que atraviesan distintos sectores de la ciudad.
El lanzamiento formal servirá también como espacio de encuentro para quienes quieran conocer más detalles sobre la dinámica de trabajo, las actividades previstas y la manera en la que podrán sumarse como voluntarios.
El objetivo de fortalecer los vínculos sociales en Paraná
Desde la organización entienden que uno de los desafíos actuales es reconstruir la cercanía entre distintos sectores de la sociedad y generar espacios donde la solidaridad tenga un rol central. Por eso, “Manos a la Obra Paraná” apuesta a crear vínculos duraderos entre estudiantes, profesionales y vecinos de los barrios.
La propuesta también intenta brindar a los jóvenes una experiencia de compromiso comunitario que vaya más allá de lo académico. “La idea es salir al encuentro del otro y construir desde la escucha y la presencia”, sostuvieron las impulsoras del proyecto.