La Unión de Veteranos de Fútbol celebró el cierre de 2025 con una fiesta memorable

REDACCIÓN ELONCE
A pesar de la lluvia, los miembros y sus familias disfrutaron de una tarde llena de música y actividades, cerrando el año con un balance positivo.
La Unión de Veteranos de Fútbol celebró este fin de semana el cierre de su año con una fiesta que, a pesar de las inclemencias del tiempo, se convirtió en un verdadero éxito. Dirigentes, socios y sus familias se reunieron en las instalaciones de la sede para despedir un 2025 que estuvo marcado por retos y logros.
El presidente de la organización, José Suárez, expresó su satisfacción por el evento: "La verdad que tuvimos una tarde espléndida, aunque la lluvia nos amenazó un poco. Afortunadamente, pudimos llevar adelante la entrega de diplomas, premios y, lo más importante, disfrutar de esta fiesta en el salón que tenemos, que nos permitió reunir a todos los socios".
Un balance positivo tras un año de esfuerzo
Suárez, quien asumió la presidencia en marzo de 2025, destacó que la nueva comisión directiva logró superar importantes desafíos económicos y organizacionales. "Nos encontramos con una unión con muchas deudas, pero hoy podemos decir que las hemos saldado. Ahora, nuestro empleado está en todas las condiciones que debe tener. Ha sido un año largo, pero muy fructífero", comentó el presidente, visibilizando el trabajo de todo el equipo.
La fiesta, que estuvo acompañada de música en vivo y actividades para los más pequeños, no solo fue una celebración social, sino también un reflejo del arduo trabajo realizado en los últimos meses. "Este es solo el comienzo. El 2026 nos va a encontrar con nuevos proyectos que, seguro, van a hacer crecer aún más a la Unión", agregó Suárez con optimismo.
La importancia de la unidad y la difusión en el éxito del evento
Por su parte, Edgardo Taborda, responsable de la prensa de la organización, señaló el impacto positivo de contar con una mayor difusión de las actividades. "José nos dio la posibilidad de hacer la difusión de la Unión de Veteranos, y la verdad que estamos muy contentos. Cerramos el año con tres bandas en vivo, tres solistas y muchas sorpresas más", comentó Taborda, destacando la participación de los socios y su compromiso con la difusión de las actividades de la Unión.
La comunidad mostró su apoyo a la gestión de la nueva comisión, que, según Taborda, ha sabido contagiar el entusiasmo. "José con su comisión contagia, y se nota que hay muchas ganas de trabajar", indicó. A pesar de la lluvia, las actividades no se suspendieron y los miembros disfrutaron de un ambiente festivo que dejó una huella positiva en todos los presentes.