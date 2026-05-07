La Microrregión Río Nativo se suma al Observatorio Económico Turístico provincial

La Microrregión Río Nativo quedó incorporada al Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos tras la firma de convenios de colaboración entre el Ente Mixto de Turismo provincial y los municipios de La Paz y Santa Elena. La iniciativa apunta a fortalecer la recolección y análisis de información vinculada a la actividad turística.

Los acuerdos fueron firmados por el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, junto a los intendentes Walter Martín, de La Paz, y Daniel Rossi, de Santa Elena. Las actividades se desarrollaron en distintos espacios turísticos de ambas localidades.

En La Paz, la firma se realizó en el complejo termal reinaugurado bajo administración municipal, mientras que en Santa Elena el encuentro tuvo lugar en el Nuevo Mirador Costero del Parque La Hoya. También participaron funcionarios municipales, representantes del sector turístico y autoridades departamentales.

Cómo funcionará el sistema de datos

Con la incorporación de la Microrregión Río Nativo, los municipios pasarán a integrar el sistema provincial de información turística impulsado por el Observatorio Económico Turístico. El esquema contempla la recolección periódica de datos locales vinculados al movimiento de visitantes y la actividad del sector.

Los convenios establecen que las ciudades deberán aportar información y coordinar metodologías de trabajo junto al Ente provincial. A su vez, el organismo turístico brindará asistencia técnica, capacitación y herramientas para los relevamientos.

Durante las actividades, Jorge Satto destacó la importancia de contar con información precisa para orientar políticas públicas y privadas vinculadas al turismo. “Es uno de los puntales en los que basamos nuestra gestión: obtener datos de calidad, datos duros, científicos, respaldados con tecnología moderna”, sostuvo.

El rol del turismo en la provincia

El titular del Ente también remarcó la importancia del turismo como actividad económica para Entre Ríos. “El turismo tiene que estar en una consideración especial como generador de empleo y arraigo. Da trabajo a mucha gente y fortalece a las comunidades”, afirmó.

Desde el organismo provincial señalaron además que el sistema busca consolidar una red de datos unificada en toda la provincia. La intención es construir diagnósticos más precisos sobre el comportamiento de la actividad turística entrerriana.

En ese sentido, el director de Competitividad, Incentivos e Inversiones del Ente, Martín Lima, explicó que el funcionamiento del Observatorio se basa en una metodología común y en la participación descentralizada de municipios y prestadores privados. Con la incorporación de la Microrregión Río Nativo, el sistema amplía ahora su presencia territorial en el norte entrerriano.