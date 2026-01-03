La Fiesta de Valle María vive nueva edición con propuestas recreativas y musicales

La Fiesta del Sol y el Río se desarrolló con normalidad y gran convocatoria durante el fin de semana, consolidándose como uno de los eventos que abren el calendario festivo de la provincia y combinan propuestas recreativas, deportivas y musicales pensadas para toda la familia.

Así lo expresó Franco Rohr, referente del área de Turismo de la localidad, quien en diálogo con Elonce explicó que la nueva edición del evento transcurrió “con tranquilidad”, y con una amplia variedad de actividades orientadas a lo lúdico, lo recreativo y lo deportivo. Según detalló, desde horas tempranas se habilitaron propuestas en el sector de playa, donde se organizaron juegos y actividades deportivas de participación libre y gratuita.

“Se han preparado distintas actividades deportivas y algunos juegos para el entretenimiento del público, cuya participación es libre y gratuita”, señaló Rohr, al tiempo que remarcó que las propuestas estuvieron pensadas tanto para niños como para adultos, como una previa de lo que luego se vivió en el escenario principal.

En ese sentido, explicó que una de las tradiciones del evento es justamente ofrecer actividades durante la tarde, antes de los espectáculos musicales. “Es una de las tradiciones de esta fiesta generar actividades previas a lo que se vive en el escenario con la música, para que el público pueda entretenerse también”, afirmó.

Música en vivo y continuidad del evento

Las actividades artísticas comenzaron a las 20 con la apertura del escenario principal y la presentación de Bam Band, dando inicio a la gran noche musical. Rohr destacó además que el predio permite la permanencia del público durante todo el fin de semana, incluso con la posibilidad de acampar. “La gente que ingresó hoy se puede quedar a acampar hasta mañana, así que mucho público que está hoy en la fiesta va a seguir estando acá”, indicó.

Para el domingo, la programación incluyó nuevamente música en vivo con cuatro grupos sobre el escenario, combinando artistas de renombre nacional y músicos de la región. “Vamos a tener artistas de la zona, con grupos de Paraná, Enzo Barzola, ‘La Sin Nombre’ de Ramírez, y los consagrados del Brujo Ezequiel y Pinky, de ‘Un poco de ruido’, que es uno de los grupos de moda y va a cerrar la décimo segunda edición”, detalló.

Impacto regional y propuesta turística

Rohr subrayó que la Fiesta del Sol y el Río ha ido creciendo con el paso de los años y que actualmente se encuentra plenamente consolidada. “Hoy llegamos a la décima segunda edición con una fiesta ya consolidada, incluso abriendo el año calendario de las fiestas en la provincia. Eso hace que tenga una repercusión muy importante en la zona”, expresó.

En ese marco, destacó la llegada de visitantes no solo de la localidad, sino también de ciudades vecinas y de la provincia de Santa Fe. Además, aprovechó para invitar a seguir visitando el complejo durante todo el verano, más allá del evento. “El complejo balneario camping tiene propuestas para todo el verano. Hay quinchos, mesas, sillas y parrillas, además de proveeduría, sanitarios y guardavidas profesionales”, enumeró.

Finalmente, resaltó el perfil familiar del predio y la diversidad de actividades disponibles. “Eso hace que el público venga y disfrute en familia. A eso se le suman actividades como la pesca, senderismo y el monte en galería que tenemos en el complejo”, concluyó.