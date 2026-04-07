Invitan a participar de la Feria Mujer Activa con gastronomía y emprendedores en Paraná

Emprendedoras, propuestas gastronómicas e intervenciones artísticas, se desplegarán en la tercera edición de la Feria Mujer Activa se realizará el viernes 17 de abril, desde las 19, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná.
Luego de su reprogramación por cuestiones climáticas, la tercera edición de la Feria Mujer Activa se realizará el viernes 17 de abril, desde las 19, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná.
La actividad es impulsada por la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado, del Ministerio de Desarrollo Humano; y se llevará adelante en el mismo lugar y horario previstos originalmente, consolidándose como un espacio de encuentro que reúne a emprendedoras, propuestas gastronómicas e intervenciones artísticas abiertas a toda la comunidad.
La feria contará con la participación de emprendedoras de distintos rubros, entre ellos el gastronómico y de regalería, con productos elaborados de manera artesanal y con identidad local. Entre ellas, se destacan integrantes de la marca colectiva Manos Entrerrianas, que promueve el desarrollo de la economía social en la provincia y fortalece los circuitos de comercialización.
Mujer Activa se posiciona como una propuesta que busca visibilizar el trabajo de las mujeres y fortalecer su autonomía económica, generando oportunidades concretas de comercialización y promoviendo su participación activa en la vida social y productiva entrerriana. Desde la organización se invita a la comunidad a agendar la fecha y acercarse a compartir una jornada que pone en valor la producción local, el trabajo y el protagonismo de las mujeres en el desarrollo de la provincia.