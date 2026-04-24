Inician tareas de repavimentación en un tramo de calle Miguel David de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Los trabajos comenzaron en un tramo clave y responden a reclamos vecinales. Desde el municipio detallaron el plan de intervención y las zonas prioritarias. Hirschfeld,explicó a Elonce que se prevé aplicar cerca de 50 toneladas en distintos puntos de la ciudad.
Comenzaron este viernes tareas de repavimentación en calle Miguel David, en el tramo comprendido entre Caputo y 2 de Abril, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en una zona afectada por el tránsito pesado y el desgaste de la calzada.
El secretario municipal de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó a Elonce que los trabajos incluyen fresado previo, bacheo y reacondicionamiento general del sector. Según indicó, la intervención responde a reclamos de vecinos y forma parte de un esquema de mantenimiento intensivo tras varias semanas de lluvias que deterioraron la trama vial en la ciudad.
El funcionario municipal detalló que durante la jornada se utilizarán más de 35 toneladas de asfalto en ese sector, mientras que en total se prevé aplicar cerca de 50 toneladas en distintos puntos de la ciudad. Las tareas se extenderán durante todo el día y se liberarán progresivamente los tramos intervenidos a medida que el material fragüe.
Las tareas actuales en Miguel David continuarán en los próximos días con el objetivo de extender la mejora hasta la Ruta 12, completando un corredor clave para la circulación en la zona este de la ciudad.
Plan de trabajo y zonas prioritarias
Hirschfeld señaló que el plan de obras contempla intervenciones en avenidas, accesos y sectores estratégicos de la ciudad, considerados prioritarios por su alto flujo vehicular. Entre ellos mencionó avenidas Ramírez, Almafuerte, de Las Américas y Circunvalación a la altura de Blas Parera, donde también se detectaron deformaciones en la calzada.
Además, indicó que equipos municipales trabajan en distintos barrios con cuadrillas específicas, atendiendo problemas derivados de arreglos sanitarios y otras intervenciones previas que afectan el estado del pavimento.
El cronograma incluye un plan de trabajo a 30 días que apunta a resolver situaciones urgentes y luego avanzar sobre calles secundarias. “La trama vial se resiente y el objetivo es trabajar con planificación para garantizar soluciones”, sostuvo.
Nueva tecnología para reducir costos
El funcionario también adelantó que el municipio de Paraná incorporó una planta de asfalto en frío que permitiría reducir costos operativos y mejorar los tiempos de ejecución. Este sistema, que comenzaría a funcionar en aproximadamente 30 días, no genera emisiones contaminantes y facilita el trabajo en condiciones climáticas adversas.
Actualmente, el costo del asfalto ronda entre 500.000 y 600.000 pesos por tonelada, aunque con la nueva tecnología se estima una reducción cercana al 30%. Además, destacaron que esta modalidad mejora las condiciones laborales del personal municipal al evitar el uso de altas temperaturas.
En relación a otros sectores críticos, Hirschfeld reconoció el deterioro de calles vinculadas al acceso al aeropuerto y señaló que se trata de obras de mayor envergadura, que requieren planificación a mediano plazo debido a su costo.