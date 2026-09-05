Incendios en las islas del Delta: ya no hay focos activos pero Entre Ríos mantiene el monitoreo

Los focos de fuego, localizados desde la tarde del jueves en jurisdicción entrerriana, fueron evaluados mediante el análisis de imágenes satelitales a cargo de la Brigada de Respuesta Ambiental y observaciones aéreas concretadas por el avión vigía de la provincia de Santa Fe. Los relevamientos confirmaron la presencia de agua en superficie sobre el terreno, lo que determinó que la afectación se limita a vegetación aérea, sin registro de incendios de turba o materia orgánica profunda.

En las primeras horas de hoy, la mayoría de los focos ya habían disminuido notablemente su intensidad. No obstante, brigadistas forestales de la Policía de Entre Ríos con asiento en la cabecera del enlace vial Victoria-Rosario, junto a personal especializado de la Brigada de Respuesta Ambiental, se encuentran recorriendo de manera constante la traza vial para realizar el seguimiento de las condiciones en la zona, a los efectos de desplegar las acciones que resulten pertinentes.

Cabe destacar que, para las 12 del sábado 5 de agosto, desde prefectura Arroyo Seco informaron que ya no se registran focos activos; y que se observa una gran masa de agua circundando el terreno ya quemado.

En paralelo al despliegue operativo, las autoridades provinciales de Entre Ríos y Santa Fe mantienen una comunicación fluida, así como con la Justicia Federal con asiento en Victoria, sobre la evolución del cuadro de situación.

Desde el Plan Provincial de Manejo del Fuego y las áreas operativas intervinientes se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y el estado de la vegetación, coordinando acciones con las fuerzas de seguridad y organismos de la región.