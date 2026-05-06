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Haciendo Comunidad En la Galería de Las Luces

Habrá una nueva edición de "Desayunos Históricos" el sábado 16 de mayo

La propuesta se realizará el sábado 16 de mayo en la Galería de Las Luces. Habrá desayuno, relatos históricos, música, sorpresas y regalos para los asistentes.

6 de Mayo de 2026
Nueva edición de los Desayunos Históricos
Nueva edición de los Desayunos Históricos

La propuesta se realizará el sábado 16 de mayo en la Galería de Las Luces. Habrá desayuno, relatos históricos, música, sorpresas y regalos para los asistentes.

Un nuevo encuentro de los tradicionales “Desayunos Históricos” se llevará a cabo en una reconocida cafetería de Paraná y, en esta oportunidad, el eje temático será el histórico Bar Flamingo, uno de los espacios emblemáticos de la capital entrerriana.

La actividad se desarrollará el sábado 16 de mayo, a partir de las 9.15, en el local ubicado en calle Buenos Aires 60, dentro de la Galería de Las Luces.

 

Según se informó, durante la jornada los asistentes podrán compartir un desayuno mientras recorren historias, anécdotas y recuerdos vinculados a una esquina tradicional de la ciudad que “fue y será testigo de un tiempo pasado, protagonistas de la historia y del presente”.

 

Además del encuentro histórico y cultural, la propuesta incluirá música, sorpresas y regalos, en el marco de una mañana distinta organizada para vecinos y amantes de la historia local.

Desde la organización indicaron que quienes deseen participar deberán realizar una reserva previa comunicándose al teléfono 343-4041948.

Temas:

Desayunos Históricos
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