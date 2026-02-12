Finalizó la obra de refacción de la Escuela Nº 52 Dos Naciones de Concordia

Las tareas ejecutadas comprendieron la puesta en valor del ingreso al establecimiento, mejoras en la infraestructura edilicia, renovación del sistema de iluminación exterior y refuerzo del sistema de prevención contra incendios.
Finalizó la refacción de la Escuela Nº 52 Dos Naciones de Concordia. La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) finalizó los trabajos de refacción y mejora integral en el establecimiento. La intervención se desarrolló en línea con los objetivos del Gobierno provincial de recuperar y fortalecer la infraestructura en instituciones educativas.
Las tareas ejecutadas comprendieron la puesta en valor del ingreso al establecimiento, mejoras en la infraestructura edilicia, renovación del sistema de iluminación exterior y refuerzo del sistema de prevención contra incendios.
En este marco, el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri, señaló: "Estas obras forman parte del acompañamiento a las instituciones, entendiendo que fortalecer la infraestructura escolar es también fortificar el sistema educativo en su conjunto. Trabajamos en línea con las prioridades del gobernador Rogelio Frigerio, quien ha puesto como eje la recuperación y puesta en condiciones de las escuelas entrerrianas, garantizando espacios seguros y adecuados para estudiantes y docentes".
La intervención permitió mejorar las condiciones de seguridad, visibilidad, funcionalidad y presentación general del edificio, fortaleciendo el entorno donde se desarrollan las actividades educativas.
Detalles de la obra
Los trabajos incluyeron la puesta en valor del sector de ingreso, con intervención sobre portón y rejas, ajuste de herrajes y cerraduras, incorporación de nuevo equipamiento y adecuación de accesos peatonales. Asimismo, se realizaron tareas de colocación y reparación de pisos en el área de entrada.
En materia de infraestructura, se ejecutaron reparaciones de revoques, tratamiento de grietas y acondicionamiento de superficies en fachada y muros laterales. Posteriormente, se llevó adelante la pintura integral exterior en paredes, rejas, aberturas y elementos metálicos, utilizando materiales aptos para intemperie.
La obra incluyó también la mejora del sistema de iluminación exterior mediante la provisión e instalación de nuevos artefactos lumínicos en fachada e ingreso, con dispositivos de accionamiento automático, así como la adecuación de canalizaciones eléctricas. Se incorporaron, además, elementos complementarios como timbre de acceso protegido y estructura para mástil de bandera.
Finalmente, se reforzó el sistema de prevención contra incendios mediante la provisión e instalación de ocho matafuegos de polvo químico seco tipo ABC de 10 kilogramos y ocho gabinetes de seguridad para su correcta ubicación y resguardo.