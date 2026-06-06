 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

Finalizaron los trabajos de mantenimiento de la red de agua potable en Concordia

La Municipalidad de Concordia y el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informan que han finalizado los trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la red de distribución de agua potable.

6 de Junio de 2026
Trabajos.
Trabajos. Foto: Elonce.

La Municipalidad de Concordia y el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informan que han finalizado los trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la red de distribución de agua potable.

La Planta Potabilizadora se puso en marcha nuevamente y el servicio comenzará a regularizarse a medida que se complete el llenado de la red por lo que se solicita a la comunidad hacer un uso responsable hasta que se normalice completamente.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los trabajos, que se iniciaron en la jornada del viernes y tuvieron continuidad durante este sábado, incluyeron la instalación de cuatro válvulas esclusas maestras de 355 milímetros, dispositivos fundamentales para regular y sectorizar el caudal que sale de la Planta Potabilizadora; la renovación de válvulas secundarias de distintos diámetros, con el fin de mejorar la operatividad de la red.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Esto permitirá avanzar en la sectorización de la red de distribución, una mejora estratégica que facilitará el control de caudales y presiones, optimizando la operación del sistema y permitiendo realizar futuras tareas de mantenimiento o reparaciones de manera más eficiente.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Estas acciones forman parte del plan de modernización y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria que el EDOS viene desarrollando para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio que reciben los vecinos de Concordia.

Temas:

mantenimiento de agua potable Concordia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso