Finalizaron los trabajos de mantenimiento de la red de agua potable en Concordia

La Municipalidad de Concordia y el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informan que han finalizado los trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la red de distribución de agua potable.
La Planta Potabilizadora se puso en marcha nuevamente y el servicio comenzará a regularizarse a medida que se complete el llenado de la red por lo que se solicita a la comunidad hacer un uso responsable hasta que se normalice completamente.
Los trabajos, que se iniciaron en la jornada del viernes y tuvieron continuidad durante este sábado, incluyeron la instalación de cuatro válvulas esclusas maestras de 355 milímetros, dispositivos fundamentales para regular y sectorizar el caudal que sale de la Planta Potabilizadora; la renovación de válvulas secundarias de distintos diámetros, con el fin de mejorar la operatividad de la red.
Esto permitirá avanzar en la sectorización de la red de distribución, una mejora estratégica que facilitará el control de caudales y presiones, optimizando la operación del sistema y permitiendo realizar futuras tareas de mantenimiento o reparaciones de manera más eficiente.
Estas acciones forman parte del plan de modernización y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria que el EDOS viene desarrollando para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio que reciben los vecinos de Concordia.