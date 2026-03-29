Familias entrerrianas celebraron el Día del Niño por Nacer y rechazaron la ley de aborto

REDACCIÓN ELONCE
En el Día del Niño por Nacer, familiares entrerrianos se reunieron para conmemorar la fecha y rechazar la ley de aborto, pidiendo cambios en la provincia y el Congreso.
Este domingo, un grupo de familias de Entre Ríos conmemoró el Día del Niño por Nacer en la plaza Mujeres Entrerrianas, en Paraná. En el acto, organizado por la Red de Familias Entrerrianas, se destacó el rechazo a la ley de aborto aprobada en 2020 y el llamado a la defensa de la vida. Álvaro, uno de los organizadores del evento, expresó a Elonce los objetivos de la movilización: “Queremos hacer un llamado a todos los entrerrianos para que sigan defendiendo la vida, y a los gobernantes provinciales para que terminen con el financiamiento de los abortos en nuestros hospitales”, aseguró.
Con una cifra alarmante de más de 450.000 muertes de niños en el sistema público de salud desde la aprobación de la ley, los manifestantes consideran que se trata de una "aberración" que no debe continuar. "Nuestros hospitales no pueden ser carnicerías humanas", añadió Álvaro. Los participantes del evento expresaron su solidaridad con la causa, y manifestaron su deseo de que el Congreso nacional revierta esta legislación.
El acto incluyó una actividad religiosa con la comunidad, ya que los organizadores rezaron el rosario en la puerta del hospital San Roque, mostrando la unidad de diferentes grupos que defienden la vida desde su concepción. "Nos une la defensa de la vida", afirmó Álvaro, destacando que la Red de Familias está conformada por distintos sectores que comparten el mismo objetivo: terminar con la ley del aborto y defender la vida desde la concepción.
Este evento, organizado cada año, representa un llamado de atención tanto para los ciudadanos como para los políticos, buscando generar conciencia sobre el tema y provocar un cambio en la legislación actual. Las familias de Entre Ríos siguen reclamando el fin del aborto legal y el respeto por la vida de los niños no nacidos.