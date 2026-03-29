Irán recluta niños desde los 12 años para tareas de seguridad en Teherán en medio de la guerra

El régimen de Irán lanzó una controvertida campaña de reclutamiento que permite la incorporación de menores desde los 12 años a tareas de seguridad en Teherán, en el contexto del conflicto armado iniciado a fines de febrero y que mantiene a la capital bajo constantes ataques.

Foto: Jaime León | EFE

Según confirmaron autoridades de la Guardia Revolucionaria a la televisión estatal, la iniciativa —denominada “Por Irán”— busca sumar voluntarios para colaborar en puestos de control, patrullajes y recolección de información. La medida implicó reducir la edad mínima de ingreso ante la creciente participación de adolescentes.

De acuerdo a testimonios de residentes, en distintos puntos de la ciudad ya es frecuente ver a jóvenes armados en checkpoints, algunos de ellos portando armas como Kaláshnikovs y Uzis, controlando vehículos y vigilando zonas tras bombardeos.

Las tareas asignadas a los menores incluyen patrullajes operativos, controles en la vía pública y apoyo logístico durante la noche. En varios casos, vecinos describieron escenas de adolescentes sin entrenamiento formal dando órdenes y efectuando disparos al aire como advertencia.

El despliegue de estos puestos de control se intensificó desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, en una escalada que ya lleva más de un mes.

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El reclutamiento de menores se da en paralelo a un endurecimiento del discurso oficial. Autoridades iraníes advirtieron sobre posibles represalias ante una eventual intervención terrestre, mientras fuerzas estadounidenses continúan reforzando su presencia en la región.

En este contexto, el conflicto ya genera fuertes impactos en la infraestructura energética del Golfo Pérsico y mantiene en alerta a los mercados internacionales por posibles consecuencias prolongadas en el suministro global de petróleo y gas.