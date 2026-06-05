Estudiantes participaron de una jornada ambiental en el Parque Gazzano de Paraná

Una jornada ambiental en el Parque Gazzano reunió este viernes a estudiantes de distintas instituciones educativas de Paraná en el marco del Día Mundial del Ambiente. La actividad fue organizada por la Municipalidad, a través de su subsecretaria de Medioambiente, y tuvo como objetivo promover hábitos sustentables y fortalecer la conciencia ambiental entre niños y adolescentes.

La propuesta se desarrolló en uno de los principales espacios verdes de la ciudad y contó con la participación de autoridades municipales, docentes y alumnos de diferentes establecimientos educativos.

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó a Elonce la importancia de generar estos espacios de aprendizaje al aire libre y remarcó el valor ambiental del parque. “Es un lugar muy cuidado, donde conviven la naturaleza y las personas. Los chicos aprenden y también nos enseñan a nosotros con sus conocimientos y compromiso”, expresó.

Educación ambiental y nuevos proyectos municipales

Durante la jornada se realizaron actividades didácticas vinculadas a la separación de residuos, reciclaje, forestación y sostenibilidad. Además, desde el municipio aprovecharon la ocasión para difundir algunos proyectos ambientales que se encuentran en marcha.

Entre ellos, Halle mencionó la próxima inauguración de un parque solar fotovoltaico que permitirá generar energía limpia para la ciudad. También adelantó la puesta en funcionamiento de nuevos ecopuntos para la disposición diferenciada de residuos, a través del programa municipal Ecoaliados.

Jornada ambiental en Parque Gazzano de Paraná (foto Elonce)

“Cuidar el ambiente es una tarea compartida. El Estado tiene una responsabilidad, pero la mayor parte del trabajo se realiza con las acciones cotidianas de cada ciudadano”, sostuvo el funcionario municipal.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, explicó que la actividad incluyó cuatro estaciones temáticas distribuidas en distintos sectores del parque, donde los estudiantes participaron de juegos y experiencias vinculadas al cuidado ambiental.

Cinco escuelas participaron de la propuesta

Las instituciones presentes fueron las escuelas Marcelino Román, María Auxiliadora, Nuestra Señora de la Esperanza, Hogar Eva Perón y el Instituto Miguel de Cervantes Saavedra.

“Queremos que los alumnos comprendan que los recursos naturales deben aprovecharse de manera responsable, pensando también en las generaciones futuras. Ese es el concepto de sostenibilidad que buscamos transmitir”, señaló Pérez Vince.

Jornada ambiental en Parque Gazzano de Paraná (foto Elonce)

Desde el ámbito educativo, la profesora María Luisa Silva, docente de Educación Ambiental del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra, destacó a Elonce el compromiso que la institución mantiene con estas temáticas.

“La educación ambiental forma parte de nuestra propuesta pedagógica desde los primeros años. Los chicos tienen una enorme capacidad para comprender estos temas y trasladar esos conocimientos a sus familias”, afirmó.

Jornada ambiental en Parque Gazzano de Paraná (foto Elonce)

La docente explicó que la escuela desarrolla campañas permanentes de reciclaje y separación de residuos, además de trabajar junto a empresas especializadas en la recuperación de materiales para transformarlos en mobiliario y útiles escolares.

Los estudiantes, protagonistas del cambio

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el intercambio con los alumnos, quienes compartieron los conocimientos adquiridos durante las actividades.

Los estudiantes explicaron la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos, identificaron materiales reciclables y participaron de juegos educativos relacionados con el cuidado del ambiente.

Jornada ambiental en Parque Gazzano de Paraná (foto Elonce)

“Aprendimos a reciclar y a cuidar el medio ambiente”, comentó uno de los chicos. Otra alumna destacó que realizaron plantaciones de cebolla y morrón como parte de las actividades propuestas.

La jornada concluyó con un mensaje centrado en la importancia de la educación ambiental como herramienta para construir hábitos responsables y fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado de los recursos naturales.