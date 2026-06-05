Crisis ambiental: llaman a fortalecer la conciencia ciudadana en el Día del Ambiente

La crisis ambiental fue el eje central de las reflexiones realizadas este 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente. Horacio Enríquez, fundador de Eco Urbano, sostuvo que la fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre el estado del planeta y promover acciones concretas orientadas a la construcción de una mayor conciencia ambiental.

El referente ambiental consideró que “no hay mucho para celebrar” debido al deterioro que atraviesan los ecosistemas a nivel global. “Nuestro planeta está enfermo, está herido. Hay un modelo de producción y de consumo que está generando muchísima presión sobre los bienes naturales y también enormes impactos ambientales”, afirmó.

Enríquez mencionó entre los principales problemas la crisis climática, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el crecimiento de la pobreza. “Muchas veces

no se la incorpora dentro de la agenda ambiental, pero también es un indicador de la salud del planeta”, remarcó.

Los desafíos ambientales actuales

El fundador de Eco Urbano señaló a Elonce que existen desafíos globales que exceden las posibilidades de acción de las comunidades locales, aunque consideró que es fundamental actuar desde cada territorio. “Hoy observamos grandes sequías, inundaciones, incendios forestales y fenómenos extremos que evidencian cómo está cambiando el comportamiento del clima”, indicó.

Asimismo, advirtió sobre el impacto del modelo de consumo actual en la generación de residuos. “Vemos océanos con enormes islas de plástico y montañas de residuos en distintos lugares del mundo. En Paraná también tenemos nuestros propios desafíos vinculados al manejo de los residuos sólidos urbanos”, expresó.

En ese sentido, destacó la importancia de promover políticas públicas sostenidas en el tiempo que favorezcan la participación ciudadana y el compromiso ambiental.

Educación ambiental y participación ciudadana

Enríquez explicó que Eco Urbano trabaja principalmente en la promoción de la educación ambiental y el fortalecimiento de redes comunitarias. “Apostamos a la educación ambiental y a tratar de incidir para que existan verdaderas políticas públicas que se sostengan en el tiempo”, manifestó.

Además, recordó que la reforma constitucional de 1994 incorporó el derecho a un ambiente sano en el artículo 41 de la Constitución Nacional. “Todos los argentinos tenemos derecho a un ambiente sano, pero también el deber de preservarlo”, subrayó.

En ese marco, destacó las acciones que la organización desarrolla junto a escuelas, municipios y organizaciones sociales de Paraná, Cerrito, Ramírez y San Benito, entre otras localidades.

“Trabajamos acompañando redes territoriales y promoviendo comunidades responsables, comprometidas y capaces de construir respuestas frente a los desafíos del cambio climático y la contaminación”, explicó.

Pequeñas acciones con impacto colectivo

Consultado sobre las acciones cotidianas que pueden realizar los ciudadanos, Enríquez señaló que la separación de residuos constituye uno de los principales desafíos pendientes. “Todos somos generadores de residuos y todos tenemos la responsabilidad de participar e incorporar hábitos responsables, respetar horarios de disposición y separar residuos son acciones fundamentales”, afirmó.

También consideró necesario avanzar en el cuidado de los cursos de agua y espacios públicos. “Los entrerrianos somos la cuna de la defensa del río Paraná, pero todavía tenemos arroyos que funcionan como verdaderas cintas transportadoras de basura”, cuestionó.

Día Mundial del Ambiente: reflexiones del fundador de Eco Urbano en Paraná

Finalmente, sostuvo que el Día Mundial del Ambiente debe servir tanto para reflexionar como para construir esperanza. “Podemos vivir mejor, pero eso depende en gran parte de la conciencia ambiental, de la participación ciudadana y de las decisiones políticas que tomemos como sociedad”, concluyó.