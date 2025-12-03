Estudiantes organizan una colecta para armar mesas navideñas para hogares carenciados

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad Centros de estudiantes

3 de Diciembre de 2025
Se puede colaborar con donaciones o con transferencia de dinero.
Se puede colaborar con donaciones o con transferencia de dinero. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Los Centros de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEdu) y la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) lanzaron la segunda edición de la campaña solidaria "Navidad a Todos" en la ciudad de Paraná.

 

La propuesta tiene como finalidad reunir donaciones de alimentos y fondos para la compra de insumos, con el objetivo de armar mesas navideñas completas que serán distribuidas en barrios de la capital entrerriana.

 

Josefina Milocco, presidenta del Centro de Estudiantes de la FCEdu, brindó a Elonce detalles sobre la iniciativa. "La idea es poder juntar alimentos, budines, pan dulce, esas cuestiones que aparecen en las mesas navideñas y también alimentos frescos", explicó Milocco.

 

Se habilitó un alias para que, con el dinero recaudado, se puedan "comprar pollos, papas, zanahorias, alimentos más frescos".

 

La estudiante destacó que la campaña se lleva a cabo mediante un esfuerzo conjunto de ambas facultades.

 

"Los centros de estudiantes estamos trabajando en conjunto para hacer esta campaña y poder armar mesas navideñas que lleguen a las familias de barrios carenciados de la ciudad, las que muchas veces no llegan a armar sus mesas navideñas", afirmó Milocco.

 

Campaña anterior

 

En su edición anterior, la campaña tuvo una amplia repercusión. La titular del centro de estudiantes recordó que en 2024 "pudimos armar mesas navideñas para más de 200 familias, así que nos pareció un éxito y este año redoblemos los esfuerzos".

 

Para contribuir, los vecinos pueden acercar sus donaciones, incluyendo enlatados, a tres puntos de acopio distribuidos en la ciudad, en los siguientes horarios:

 

Facultad de Ciencias de la Educación: Buenos Aires 389, casi esquina Colón, de 8:00 a 21:00.

 

Facultad de Trabajo Social: Almirante Brown 54, casi esquina Ramírez, de 8:00 a 21:00.

 

Casa de la UNER: Calle Córdoba, casi esquina Alameda de la Federación, de 8:00 a 19:00.

 

Para las donaciones monetarias destinadas a la compra de productos frescos, se encuentra disponible el alias: Navidad.Todxs .

 

Desde la organización, alentaron a la comunidad a colaborar, señalando que "lo que pueda, por poquito que sea, siempre suma cada vez más porque ayudar siempre hace bien".

Temas:

colecta centro de estudiantes
