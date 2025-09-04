 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Este jueves comienza la Feria Provincial del Libro en Concordia

La Feria Provincial del Libro se inaugura este jueves en Concordia y se extenderá hasta el sábado con múltiples actividades.

4 de Septiembre de 2025
Comienza la Feria Provincial del Libro en el CPC de Concordia
Comienza la Feria Provincial del Libro en el CPC de Concordia

La primera edición de la Feria Provincial del Libro, se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia, con entrada libre y gratuita. Habrá autores invitados, editoriales de la provincia y la región, música, danza y teatro. Organizan el Gobierno de Entre Ríos y la municipalidad local.

La agenda comienza este jueves, a las 10, con propuestas para infancias y escuelas que incluyen talleres, lecturas y juegos. El acto de apertura será el viernes a las 12.15. Como cierre, se realizará la peña en vivo Cuac!, con música y humor, conducida por Lalo Mir (sábado 20 H). El programa completo se puede consultar en este ENLACE

 

Participarán como autores invitados: María Teresa Andruetto (jueves 18 hs.), Carlos Skliar (jueves 19 hs.), Marcelo Birmajer (viernes 18 hs.), Guillermo Martínez (viernes 19 hs.), La Cope (sábado 18 hs.) y Tute (sábado 19 hs.).

La agenda de espectáculos es la siguiente:

 

La Hora de las Ciudades (en conjunto con los Municipios que participan):

Jueves 4/9 a las 17 hs., con artistas de Bovril.

Viernes 5/9 a las 17 hs,, con artistas de Gualeguay.

Sábado 6/9 a las 17 hs., con artistas de Federación.

Conduce: Roberto Romani.

 

Programa Doble:

Jueves 4/9 a las 20 hs. con Narración oral de Víctor Villarraza y Teatro, con la obra El corazón del actor, del elenco Teatro Del Bardo.

 

Fogón Entrerriano:

Viernes 5/9 a las 20 hs.. con música en vivo de Diana Zapata y Damián Lemes.

 

CUAC!:

Peña con música en vivo, conducida por Lalo Mir. Sábado 6/9, a las 20 hs. Participan: Juan Manuel Bilat y su grupo, Jacinto Echandía (chef), Beba Wine (sommelier de vinos), Eduardo Etchepare (biólogo), José Lalo Álvarez (psiquiatra), La Pastelería 1026: Postre Concordia; Artistas invitados: María Luz Erazun, Marcos Trzuzkot, Benja Roskopf y Marianela Obispo.

 

Recorridos literarios

Por otro lado, se ofrecerán recorridos literarios por la ciudad y el río. La lancha Nave Literaria brindará un paseo fluvial donde se compartirán historias e información cultural, uniendo Concordia con Salto, Uruguay (actividad arancelada, con inscripción); y el Bus Literario recorrerá las calles de la ciudad con información y lecturas (actividad gratuita, con inscripción). Más info en las redes de Cultura Entre Ríos.

Temas:

Feria Provincial del Libro Concordia CPC actividades agenda
