Entregaron más de 2000 anteojos en 11 localidades entrerrianas

El gobierno provincial, en articulación con el programa nacional Ver para ser libres, recorrió 11 localidades y realizó 2384 controles oftalmológicos a niñas, niños y adolescentes entrerrianos en su segunda semana de abordajes.

Ver para ser Libres, impulsado originalmente por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y ejecutada en el territorio por la cartera de Desarrollo Humano provincial en conjunto con los municipios, está dirigido a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. El propósito central es detectar a tiempo problemas de visión que, de no ser tratados de forma temprana, pueden afectar directamente el aprendizaje, el desarrollo intelectual y la calidad de vida de los estudiantes. Durante los operativos móviles, los profesionales realizaron 2384 controles de agudeza oftalmológicos y se confeccionaron y entregaron 2057 lentes en el acto y sin costo para los beneficiarios, en 11 localidades entrerrianas.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, acompañó el viernes el abordaje realizado en Basavilbaso y destacó que "este tipo de programas nos permite acompañar a las familias y realizar de manera oportuna los controles oftalmológicos que favorecen el desarrollo de los niños".

Además, Berisso subrayó la importancia del trabajo articulado con municipios, ellos "son fundamentales, son quienes conocen su población, saben a dónde debemos ir y organizan los operativos en base a su demanda".

El operativo continuará la próxima semana en Paraná, Ramírez, Gualeguay y Gualeguaychú como parte de una estrategia territorial que alcanzará diez departamentos de la provincia. La modalidad de inscripción y horarios serán definidos por cada municipio.