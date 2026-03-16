Entre Ríos promociona su turismo en Uruguay para captar visitantes en Semana Santa

Entre Ríos llevará su propuesta de turismo a Uruguay en una acción promocional que se desarrollará en la ciudad de Montevideo entre el 18 y el 20 de marzo. La iniciativa busca posicionar la oferta turística de la provincia en el mercado uruguayo de cara a la Semana de Turismo, período que antecede a Semana Santa y que representa uno de los momentos de mayor movimiento turístico en la región.

La actividad es impulsada por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos y tendrá como objetivo reforzar el vínculo con uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia la provincia. Para ello, se desarrollarán acciones de promoción en espacios públicos, encuentros institucionales y actividades de difusión dirigidas tanto al público general como a operadores del sector.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa será la primera salida internacional de la Oficina Móvil de turismo, una plataforma itinerante diseñada para fortalecer la presencia institucional del destino en acciones directas de promoción.

Promoción en espacios públicos de Montevideo

Las actividades comenzarán el miércoles con una intervención promocional en el sector de las Letras de Montevideo, uno de los puntos turísticos más visitados de la capital uruguaya. En ese lugar se realizará un despliegue informativo para presentar los principales atractivos de la provincia.

La agenda continuará el jueves con una jornada de promoción en la Rambla de Montevideo. Allí, la Oficina Móvil de turismo brindará información sobre destinos, experiencias y propuestas que ofrece Entre Ríos, en contacto directo con residentes y visitantes.

Oficina Móvil de Turismo.

La estrategia apunta a generar un vínculo cercano con potenciales turistas y difundir las alternativas que presenta la provincia para escapadas de descanso y actividades recreativas.

Presentación ante medios y operadores

La agenda concluirá el viernes con una rueda de prensa en la División Turismo de la Intendencia de Montevideo. Durante ese encuentro se realizará una presentación institucional ante medios de comunicación y operadores turísticos del país vecino.

El objetivo será fortalecer los vínculos comerciales y promover la inclusión de la oferta entrerriana dentro de circuitos y paquetes turísticos que se comercializan en Uruguay.

La delegación estará integrada por representantes de las diez microrregiones turísticas de la provincia, quienes presentarán sus propuestas para Semana Santa y para la temporada baja.