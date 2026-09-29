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El Museo Puerto de la Memoria de Paraná abrió la convocatoria para sus talleres: días, horarios y propuestas

El Museo Puerto de la Memoria de Paraná convoca a jóvenes y adultos a participar de talleres de dibujo y cómic, ukelele, pintura y talla en madera, entre otras alternativas. Algunos de los talleristas detallaron a Elonce los horarios, costos y modalidades.

29 de Septiembre de 2026
Talleres del Museo Puerto de la Memoria: días y horarios.
Talleres del Museo Puerto de la Memoria: días y horarios. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

El Museo Puerto de la Memoria de Paraná convoca a jóvenes y adultos a participar de talleres de dibujo y cómic, ukelele, pintura y talla en madera, entre otras alternativas. Algunos de los talleristas detallaron a Elonce los horarios, costos y modalidades.

El Museo Puerto de la Memoria difundió su agenda de talleres y abrió la convocatoria para quienes quieran incorporarse a las distintas propuestas culturales y artísticas que funcionan durante la semana. Las actividades abarcan diferentes disciplinas, se desarrollan tanto por la mañana como por la tarde y cuentan con alternativas destinadas a jóvenes y adultos.

 

Darío Albornoz, uno de los talleristas, está a cargo de la propuesta de dibujo y cómic, destinada a personas desde los 13 años. "Convocamos a las personas que estén interesadas en sumarse a los talleres que brinda el Museo Puerto de la Memoria", expresó a Elonce.

 

Dar&iacute;o Albornoz (Elonce)
Darío Albornoz (Elonce)

 

Las clases de dibujo y cómic se realizan los martes, de 15:30 a 17:30 horas. Según precisó Albornoz, tienen un costo mensual de $10.000. "Los invito a sumarse porque va a ser un momento agradable", sostuvo al destacar al cómic como una disciplina particularmente expresiva.

 

Ukelele, canto y música popular

 

Otra de las propuestas es el taller de ukelele que dictan Domingo Oyarzun y Vanina Ortiz. Durante los encuentros trabajan sobre el acompañamiento con el instrumento, el canto y la coordinación entre ambas prácticas, además de aspectos técnicos como digitación y escritura musical.

 

"La idea es que conozcan este instrumento, que está bastante de moda y que se puede aplicar a distintos estilos de música popular", explicó Oyarzun. Los participantes deben concurrir con su propio ukelele. El taller funciona los jueves de 11 a 12 horas y tiene un valor de $20.000.

 

Domingo Oyarzun (Elonce)
Domingo Oyarzun (Elonce)

 

El tallerista aclaró que los valores no son iguales para todas las actividades que funcionan en el espacio. "Cada tallerista pone un precio de acuerdo a lo que evalúa. Los distintos talleres que se brindan acá en el museo tienen distintos costos", indicó.

 

Pintura, talla en madera y otras alternativas

 

Lau Claus, por su parte, dicta dos propuestas. Los miércoles, de 8:30 a 10 horas, desarrolla un taller de pintura destinado a adultos mayores, mientras que los jueves, de 13:30 a 15 horas, ofrece clases de talla en madera. En ambos casos, provee los materiales y las herramientas necesarias.

 

Lau Claus (Elonce)
Lau Claus (Elonce)

 

"Están muy buenas las propuestas de nosotros y de nuestros compañeros”, destacó Claus. Además, mencionó que la agenda del Museo Puerto de la Memoria incluye otras actividades, entre ellas escritura para mujeres, folclore, danzas folclóricas y danzas urbanas.

 

Para solicitar información o inscribirse, los interesados pueden acercarse al museo durante los horarios de las actividades y conversar directamente con los responsables. También están disponibles los canales particulares de cada tallerista, por Instagram pueden contactar a Lau Claus y Darío Albornoz o por correo electrónico a vaninao948@gmail.com y/o darioalb25@gmail.com.

 

El Museo Puerto De La Memoria difunde su agenda de talleres

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Propuestas culturales Talleres Museo Puerto de la Memoria agenda actividades
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