El Museo Puerto de la Memoria de Paraná abrió la convocatoria para sus talleres: días, horarios y propuestas

REDACCIÓN ELONCE
El Museo Puerto de la Memoria de Paraná convoca a jóvenes y adultos a participar de talleres de dibujo y cómic, ukelele, pintura y talla en madera, entre otras alternativas. Algunos de los talleristas detallaron a Elonce los horarios, costos y modalidades.
El Museo Puerto de la Memoria difundió su agenda de talleres y abrió la convocatoria para quienes quieran incorporarse a las distintas propuestas culturales y artísticas que funcionan durante la semana. Las actividades abarcan diferentes disciplinas, se desarrollan tanto por la mañana como por la tarde y cuentan con alternativas destinadas a jóvenes y adultos.
Darío Albornoz, uno de los talleristas, está a cargo de la propuesta de dibujo y cómic, destinada a personas desde los 13 años. "Convocamos a las personas que estén interesadas en sumarse a los talleres que brinda el Museo Puerto de la Memoria", expresó a Elonce.
Las clases de dibujo y cómic se realizan los martes, de 15:30 a 17:30 horas. Según precisó Albornoz, tienen un costo mensual de $10.000. "Los invito a sumarse porque va a ser un momento agradable", sostuvo al destacar al cómic como una disciplina particularmente expresiva.
Ukelele, canto y música popular
Otra de las propuestas es el taller de ukelele que dictan Domingo Oyarzun y Vanina Ortiz. Durante los encuentros trabajan sobre el acompañamiento con el instrumento, el canto y la coordinación entre ambas prácticas, además de aspectos técnicos como digitación y escritura musical.
"La idea es que conozcan este instrumento, que está bastante de moda y que se puede aplicar a distintos estilos de música popular", explicó Oyarzun. Los participantes deben concurrir con su propio ukelele. El taller funciona los jueves de 11 a 12 horas y tiene un valor de $20.000.
El tallerista aclaró que los valores no son iguales para todas las actividades que funcionan en el espacio. "Cada tallerista pone un precio de acuerdo a lo que evalúa. Los distintos talleres que se brindan acá en el museo tienen distintos costos", indicó.
Pintura, talla en madera y otras alternativas
Lau Claus, por su parte, dicta dos propuestas. Los miércoles, de 8:30 a 10 horas, desarrolla un taller de pintura destinado a adultos mayores, mientras que los jueves, de 13:30 a 15 horas, ofrece clases de talla en madera. En ambos casos, provee los materiales y las herramientas necesarias.
"Están muy buenas las propuestas de nosotros y de nuestros compañeros”, destacó Claus. Además, mencionó que la agenda del Museo Puerto de la Memoria incluye otras actividades, entre ellas escritura para mujeres, folclore, danzas folclóricas y danzas urbanas.
Para solicitar información o inscribirse, los interesados pueden acercarse al museo durante los horarios de las actividades y conversar directamente con los responsables. También están disponibles los canales particulares de cada tallerista, por Instagram pueden contactar a Lau Claus y Darío Albornoz o por correo electrónico a vaninao948@gmail.com y/o darioalb25@gmail.com.