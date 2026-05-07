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El Copnaf y la Facultad de Trabajo Social acordaron acciones conjuntas para fortalecer la formación de equipos

El Copnaf y la Facultad de Trabajo Social de la UNER firmaron un convenio marco de colaboración y asistencia técnica, en la ciudad de Paraná. El acuerdo establece el desarrollo conjunto de propuestas de formación.

7 de Mayo de 2026
El Copnaf y la Facultad de Trabajo Social acordaron acciones.
El Copnaf y la Facultad de Trabajo Social acordaron acciones. Foto: (GPER).

El Copnaf y la Facultad de Trabajo Social de la UNER firmaron un convenio marco de colaboración y asistencia técnica, en la ciudad de Paraná. El acuerdo establece el desarrollo conjunto de propuestas de formación.

El acuerdo permitirá desarrollar instancias de formación, intercambio y asistencia técnica entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer las prácticas y mejorar las intervenciones en el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia.

 

"Este convenio no es solo una instancia formal, es una herramienta para generar acciones concretas: formación, intercambio y acompañamiento que fortalecen el trabajo de las instituciones", expresó la presidente del Copnaf, Clarisa Sack.

 

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) firmaron este jueves un convenio marco de colaboración y asistencia técnica, en la ciudad de Paraná.

 

El acuerdo establece el desarrollo conjunto de propuestas de formación de recursos humanos, intercambio de experiencias y asistencia técnica, así como la realización de cursos, jornadas y actividades académicas orientadas a fortalecer el abordaje de las problemáticas vinculadas a la niñez y la adolescencia.

 

A partir de este marco, ambas instituciones podrán avanzar en acciones específicas que permitan consolidar espacios de capacitación e intercambio, incorporando nuevas herramientas y perspectivas para el trabajo en territorio.

 

El trabajo conjunto con la Facultad de Trabajo Social permite fortalecer el vínculo entre la formación académica y las prácticas institucionales, generando instancias que contribuyen a mejorar las intervenciones y el acompañamiento en cada comunidad.

 

La rúbrica se realizó en la oficina de la decana de la facultad, Rosana Pieruzzini, quien participó del encuentro junto a Gabriela Rep, coordinadora en Tecnicatura en Gestión e Innovación Pública. Por el Copnaf acompañó la jefa de capacitaciones, Vanesa Aparicio.

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