El Club Universitario ofrece pileta y recreación para toda la familia: horario y precios

REDACCIÓN ELONCE
Con propuestas recreativas, el Club Universitario se consolida en Paraná como un espacio clave para disfrutar del verano y combatir las altas temperaturas en la ciudad. Elonce consultó días y horarios de apertura y precios.
En plena temporada de verano, el Club Universitario en Paraná, ubicado en calle Rio Negro 550, se convierte en un punto de encuentro para familias, niños y vecinos que buscan refrescarse y compartir actividades al aire libre. En un contexto marcado por jornadas de intenso calor, la institución abrió sus puertas desde principios de enero con una amplia propuesta que incluye pileta libre, colonia de vacaciones y clases especiales como aquagym y yoga.
Emanuel Brown, guardavidas del predio, destacó la respuesta del público y el trabajo diario que implica cuidar a los bañistas. “Muy caluroso, pero la jornada estuvo bastante tranquila comparada con otras veces. Esperemos a ver el fin de semana que se aproxima”, señaló. Además, explicó que “colonia de vacaciones en diciembre y de mañana y desde el 2 de enero se abrieron las puertas para todo el mundo”.
Las instalaciones, con amplios espacios verdes, son uno de los principales atractivos del club. “Es una zona muy linda, amplia, llena de pinos. Así que el agua viene bien”, remarcó Brown al detallar las condiciones del lugar.
Horarios, tarifas y una agenda cargada de actividades
La pileta del Club Universitario funciona de jueves a domingo y cuenta con horarios amplios para el público. “La entrada al público es de 4.000 pesos para los no socios y 2.000 para el socio”, explicó el guardavidas. Por la mañana el ingreso es desde las 8, mientras que por la tarde se habilita de 14 a 20.
Durante el mes de enero, el predio también fue escenario de numerosos eventos privados. “Durante todo el mes de enero, lo que fue lunes, martes y miércoles, se estuvo reservando para cumpleaños”, indicó Brown.
A estas propuestas se sumaron actividades recreativas impulsadas por organizaciones barriales, como la Biblioteca Caminantes, que eligió el club para cerrar su ciclo de verano.
La Biblioteca Caminantes y el juego como eje del verano
Carolina, referente de la Biblioteca Caminantes, contó cómo surgió la iniciativa de llevar a los chicos a la pileta del club. “Salimos con la tribu a hacer nuestro último día de la actividad de pileta. Hicimos juegos recreativos en el agua”, explicó.
La actividad formó parte de un proyecto integral. “Los juegos en el agua siempre son lo más divertido”, sostuvo, y agregó: “Jugar es fundamental”.
Además, Carolina aprovechó para invitar a la comunidad a las próximas actividades culturales: “Los invitamos para la próxima actividad de la biblioteca que va a ser el 20 y el 21 de febrero, que tenemos el circo Teatro Dorado”.
Entre risas y chapuzones, los chicos también dieron su veredicto: “Está relinda”, “Linda”, “Hermosa”, coincidieron desde la pileta, confirmando que el Club Universitario es uno de los grandes protagonistas del verano.