Abrieron sobres para distribuir más de 34.000 m³ de brosa y ripio en caminos rurales

REDACCIÓN ELONCE
Vialidad Provincial abrió dos licitaciones para comprar y distribuir brosa y ripio en caminos rurales de las regiones 3 y 5. Exequiel Donda explicó a Elonce que las intervenciones buscan mejorar la transitabilidad de vecinos y productores.
La distribución de brosa y ripio en caminos rurales de Entre Ríos avanzó este martes con la apertura de sobres de dos licitaciones privadas en la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Las contrataciones corresponden a la segunda etapa del programa y contemplan más de 34.000 metros cúbicos de materiales para trazas de uso social y productivo.
Las licitaciones privadas Nº 25 y 26 alcanzaron a las regiones 3 y 5 e incluyen caminos correspondientes a las zonas de Paraná, Cerrito, Seguí, Alcaraz y Bovril, además de los departamentos Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.
El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, explicó a Elonce que el proceso forma parte de un esquema más amplio que contempla seis regiones. “Hoy hay dos aperturas de sobres de dos regiones. Son seis en total para provisión de material de brosa y ripio en toda la provincia. Se divide por regiones y por zonales”, indicó.
Más de 19.000 metros cúbicos para la Región 3
Para la Región 3 se contempló la distribución de 12.223 metros cúbicos de brosa y 7.366 metros cúbicos de ripio. Los materiales serán utilizados en diferentes tramos de caminos rurales y posteriormente se realizarán tareas de compactación bajo supervisión de inspectores de la Dirección de Conservación.
En la zona de Cerrito, se intervendrá el ripio Güemes, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 8 y La Paulina, con 4.370 metros cúbicos de brosa y 1.942 de ripio.
En el área de Paraná, los trabajos alcanzarán al camino Pless, entre la Ruta Nacional Nº 12 y Oro Verde, donde se destinarán 2.175 metros cúbicos de brosa.
Por su parte, en Seguí se trabajará sobre el camino de La Tambera, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 32 y Puente Castillo. Allí está prevista la utilización de 5.678 metros cúbicos de brosa y 1.914 metros cúbicos de ripio.
Finalmente, en la jurisdicción de Alcaraz, sobre el sector Bovril-Bertozzi y el tramo comprendido entre la Ruta Nacional Nº 12 y Bovril, serán destinados 3.510 metros cúbicos de ripio.
Intervenciones en la costa del Uruguay
La segunda apertura de sobres correspondió a la Región 5, donde se prevé utilizar 4.501 metros cúbicos de brosa y 10.836 metros cúbicos de ripio.
En el departamento Uruguay, la intervención se realizará sobre la Ruta Provincial Nº 42, entre la Ruta Provincial Nº 39 y Colonia Elía. Para ese sector fueron previstos 1.139 metros cúbicos de brosa y 1.866 metros cúbicos de ripio.
En el departamento Gualeguaychú, los trabajos alcanzarán un tramo de la Ruta Provincial Nº 17 hacia Costa Uruguay Sur, con 3.362 metros cúbicos de brosa y 1.619 metros cúbicos de ripio.
Mientras tanto, en Islas del Ibicuy, se destinarán 7.351 metros cúbicos de ripio para intervenir el acceso a Villa Paranacito, específicamente en el tramo comprendido entre el Polo Industrial y la localidad.
Donda destacó las inversiones de Vialidad
Durante la apertura, Donda destacó la continuidad de las contrataciones impulsadas por el organismo y señaló que durante las últimas semanas se sucedieron procedimientos relacionados con obras, materiales y adquisición de equipamiento.
“Estamos teniendo periódicamente, o casi todas las semanas, apertura de sobres, sea por contrataciones de obras, estas provisiones y transporte, contratación o compra de maquinarias”, manifestó el funcionario a Elonce.
En ese sentido, consideró que se trató de “un año bastante movido” en materia de inversiones y vinculó las acciones con el objetivo de reforzar la capacidad de Vialidad Provincial.
“Son inversiones desde el Estado para mejorar Vialidad, fortalecer a Vialidad y también, obviamente, que esto pueda llegar a los vecinos, que es el fin último que tenemos que tener en cuenta”, sostuvo Donda.
Al momento de la entrevista, el funcionario explicó que todavía no podía precisar cuántas empresas participarían de las licitaciones debido a que los interesados tenían plazo para presentar sus ofertas hasta instantes previos a la apertura.
Las intervenciones forman parte de la segunda etapa del esquema de transporte y distribución de brosa y ripio en caminos rurales, cuyo objetivo, según informó el organismo provincial, es mejorar las condiciones de circulación en trazas utilizadas diariamente por vecinos y productores entrerrianos.