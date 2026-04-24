Desarrollo Humano fortalece el trabajo territorial con políticas para mujeres

La ministra, Verónica Berisso, encabezó en Puerto Yeruá un abordaje del Punto Móvil Mujer y desarrolló en Concordia una agenda de trabajo con emprendedoras y organizaciones sociales de distintos puntos del territorio provincial.
El Ministerio de Desarrollo Humano desarrolló este jueves una agenda de trabajo en Puerto Yeruá y Concordia, encabezada por la ministra Verónica Berisso, centrada en el fortalecimiento de herramientas que se pensaron para las comunidades, priorizando la articulación con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.
En ese marco, se llevó adelante un nuevo operativo del Punto Móvil Mujer, una herramienta clave para garantizar el acceso a derechos y acompañamiento en localidades que no cuentan con áreas específicas.
Durante la jornada en Puerto Yeruá, Berisso mantuvo un intercambio con el equipo técnico del dispositivo, donde se puso en valor el alcance de esta política pública que permite acercar asesoramiento integral a mujeres en distintos puntos de la provincia.
"Es un dispositivo muy importante para poder llegar a los lugares donde no hay área mujer. Este trabajo territorial va a ser fundamental para las juntas de gobierno, comunas y municipios más pequeños", expresó.
El Punto Móvil está conformado por un equipo interdisciplinario que incluye profesionales del trabajo social, la psicología y el ámbito legal, y tiene como objetivo brindar orientación, información y acompañamiento ante diversas situaciones, con especial atención a problemáticas vinculadas a violencias por motivos de género.
En ese sentido, la ministra destacó también el enfoque preventivo del dispositivo: "Tenemos que asesorar con múltiples herramientas, no solo en situaciones de denuncia, sino también en el acceso a información, en cómo emprender o en cuestiones cotidianas".
Asimismo, se subrayó la importancia del trabajo previo de coordinación con municipios, comunas y juntas de gobierno, lo que permite planificar la llegada del dispositivo y consolidar redes interinstitucionales que sostienen el acompañamiento más allá de la presencia del móvil, fortaleciendo las capacidades locales de respuesta.
De la actividad participaron autoridades municipales, la diputada provincial Carola Laner, el coordinador General del Ministerio, Gustavo Ipoucha, y representantes de comunas y organizaciones comunitarias de la zona.
La agenda continuó en Concordia, donde Berisso, junto a la diputada Laner, mantuvo un encuentro con emprendedoras de la ciudad que vienen trabajando en articulación con el Ministerio, acompañadas por la coordinadora Lorena Aguilar y la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza. Durante la reunión, las emprendedoras compartieron sus experiencias productivas, su participación en ferias locales y los desafíos que enfrentan para fortalecer sus proyectos.
Finalmente, la ministra visitó el Hogar de Cristo, donde fue recibida por el padre Juan Carlos Arevalo. Allí dialogaron sobre el trabajo social que se lleva adelante en la ciudad y coincidieron en la importancia de sostener y profundizar la articulación entre el Estado y las organizaciones comunitarias frente a las problemáticas sociales actuales.