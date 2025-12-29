Definieron los precios de las entradas para la Fiesta Nacional de la Sandía 2026

La Municipalidad confirmó los valores de acceso para la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Sandía, que se realizará durante tres noches con artistas de primer nivel y actividades tradicionales que destacan la producción regional.
Los precios de las entradas para la Fiesta Nacional de la Sandía 2026 fueron confirmados por la Municipalidad, que dio a conocer los valores y condiciones de ingreso para el tradicional evento que se desarrollará los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero del próximo año.
La 11ª edición de la Fiesta Nacional de la Sandía volverá a convertir a Santa Ana en un punto de encuentro para la música, la producción regional y la cultura popular, con una grilla artística que incluirá a figuras reconocidas a nivel nacional y propuestas pensadas para toda la familia.
Según se informó oficialmente, el viernes 16 la entrada al predio será libre y gratuita, mientras que para el sábado 17 y el domingo 18 el valor de la entrada general será de 10.000 pesos. A su vez, quienes deseen acceder al sector de plateas deberán abonar un adicional de 5.000 pesos.
Artistas y actividades destacadas
La programación artística de la Fiesta Nacional de la Sandía 2026 contará con la presentación de Los Nocheros y Lucas Sugo, dos de los artistas más convocantes del país, además de los shows de Michelle Mosna, Monchito Merlo, Miguel Figueroa y un tributo al rock nacional, que completará una propuesta musical variada y pensada para distintos públicos.
Además de los espectáculos musicales, el evento incluirá actividades emblemáticas que forman parte de su identidad, como la elección de la Reina Nacional de la Sandía y la Expo-Sandía, un espacio destinado a resaltar la producción local, el trabajo de los productores y la importancia del cultivo en la región.
Acceso al predio y valores diferenciados
Desde la organización se precisó que el pago de la entrada será obligatorio a partir de los 12 años. Los niños de hasta 4 años ingresarán de manera gratuita, mientras que los menores de entre 5 y 11 años deberán abonar un valor de 5.000 pesos.
Asimismo, se aclaró que las personas con discapacidad podrán ingresar sin costo, siempre que presenten el certificado correspondiente al momento del acceso.
Las entradas no se venderán de manera anticipada y solo podrán adquirirse en las boleterías del predio durante los días del evento. Las mismas abrirán a partir de las 20.30 horas, por lo que se recomendó al público llegar con anticipación para evitar demoras.
Estacionamiento y condiciones de ingreso
El estacionamiento oficial tendrá un valor de 5.000 pesos por vehículo. En cuanto a los elementos permitidos, se informó que el público podrá ingresar con sillones o almohadones para utilizar en la tribuna, así como también con equipo de mate.
No estará permitido el ingreso con conservadoras, bebidas ni mascotas, medidas que buscan garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento durante las tres jornadas.
Un clásico del verano entrerriano
Con esta nueva edición, la Fiesta Nacional de la Sandía reafirmó su lugar como uno de los eventos más convocantes del verano en Entre Ríos, combinando espectáculos de primer nivel con la promoción de la producción regional y las tradiciones locales.
La propuesta volvió a posicionarse como una cita obligada para vecinos y turistas, que durante tres noches podrán disfrutar de música, gastronomía y actividades culturales en un entorno festivo que distingue a la región.