Cotapa abre su cuarta sucursal y consolida su recuperación productiva en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La cooperativa láctea Cotapa inaugura un nuevo local y fortalece su presencia comercial. El proyecto, gestionado por sus trabajadores desde 2023, combinó memoria, esfuerzo colectivo y expansión productiva.
La apertura de la cuarta sucursal de Cotapa en Paraná marca un nuevo hito en el proceso de recuperación de la histórica cooperativa láctea, que estuvo al borde del cierre definitivo y hoy consolida su crecimiento con una nueva boca de expendio en barrio San Agustín, de la capital entrerriana.
El nuevo local se inaugura este martes 30, a las 11, en la intersección de José María Gutiérrez y Selva de Montiel, y se suma a los tres puntos de venta que ya funcionaban en la capital entrerriana. La apertura representó no solo una expansión comercial, sino también un símbolo del camino recorrido por los trabajadores que decidieron hacerse cargo de la empresa cuando el futuro parecía agotado.
“Abrimos en barrio San Agustín. Esta nueva apertura representa un nuevo paso para los trabajadores de la cooperativa y una oportunidad para los vecinos y vecinas de la zona, que podrán acceder a productos lácteos de calidad a precios accesibles, además de productos de campo”, expresaron desde la Cooperativa de Trabajo Cotapa al anunciar la inauguración.
De la crisis al trabajo autogestionado
La historia reciente de Cotapa estuvo marcada por una crisis profunda. En 2022, la empresa atravesó un proceso de quiebra que dejó a sus trabajadores sin empleo, sin indemnizaciones y sin certezas. Frente a ese escenario, un grupo de empleados tomó una decisión clave: no abandonar la fábrica y asumir la conducción del proyecto productivo.
El primer desafío fue recuperar la planta ubicada sobre avenida Almafuerte, que en otros tiempos había llegado a procesar hasta 200 mil litros diarios de leche. La infraestructura estaba deteriorada, las máquinas eran antiguas y no existía acceso al crédito, pero el objetivo era claro: volver a producir.
Con el aval de la Justicia, la cooperativa logró poner nuevamente en funcionamiento la planta y, en poco más de un año, comenzó a diseñar inversiones, reorganizar la producción y proyectar nuevos mercados, incluso con la mirada puesta en la exportación.
Volver a vender y recuperar la confianza
La recuperación no fue inmediata. Según relató Carlos Strada, presidente de la Cooperativa de Trabajo Cotapa, el proceso se dio paso a paso. La marca, reconocida y querida por generaciones que crecieron con su dulce de leche y sus yogures, fue un activo clave, aunque no suficiente por sí solo.
“El cliente conocía los productos, eso fue positivo para nosotros”, explicó Strada. Sin embargo, la cooperativa necesitó reconstruir su línea de producción. Primero incorporaron leche en polvo, luego sumaron equipamiento de frío, armaron góndolas y, recién entonces, se animaron a abrir locales propios.
El recorrido comercial comenzó con un local tercerizado con productos propios. Luego se sumó un espacio facilitado por la Municipalidad, que les permitió visibilidad, un puesto en calle Salta, otro en el Mercado Sud y una presencia en la Feria de Salta y Nogoyá. Finalmente, el punto de venta de avenida Almafuerte se consolidó como el principal, al que ahora se agregó el cuarto local en barrio San Agustín.
Salto productivo y llegada a otras provincias
A pesar de las condiciones restrictivas, Cotapa logró un objetivo que muchas pequeñas y medianas empresas lácteas no alcanzan: vender fuera de la provincia. Actualmente, la cooperativa abasteció a unas 14 provincias con su línea de productos larga vida.
“Hoy estamos atendiendo como 14 provincias con lo que es la línea de larga vida”, aseguró Strada en diálogo con el programa “Moviendo el Avispero” de Elonce Radio & Stream FM 98.7. Ese crecimiento fue posible tras la incorporación, en 2023, de una línea de envasado Tetra Pak, una inversión significativa para una empresa recuperada.
“Gracias a eso podemos llegar a muchas provincias. No fue fácil, pero la logramos”, destacó el dirigente cooperativo, al remarcar el esfuerzo colectivo que permitió sostener la inversión y cumplir con los compromisos asumidos.
Un nuevo comienzo desde 2023
El 1º de enero de 2023 marcó el inicio formal de la nueva etapa de Cotapa. La firma, fundada hace más de seis décadas, pasó a estar gestionada por quienes históricamente sostuvieron su funcionamiento: los trabajadores.
Al cumplirse los dos años de gestión cooperativa, la Justicia otorgó una extensión de un año y medio, plazo que vence en junio del próximo año. Durante ese período, el objetivo central fue avanzar en la compra definitiva de la fábrica.
“Hicimos una propuesta de compra, propusimos lo que podemos hacer sin desfinanciarnos, sin que nos provoque problemas financieros”, explicó Strada. La meta fue clara: garantizar la continuidad productiva y asegurar la sustentabilidad del proyecto.
Presente y proyección
Hoy, Cotapa se encuentra lejos de aquel momento crítico en el que la incertidumbre dominaba el escenario. La cooperativa cuenta con cuatro puntos de venta, recuperó proveedores que antes se negaban a comercializar con la firma, volvió a ocupar espacios en góndolas, recibe visitas escolares y sostiene la producción que llega a 14 provincias.
Además de la expansión comercial, el proyecto mantuvo un objetivo central: preservar las fuentes de trabajo que estuvieron al borde del abismo. Todo el proceso se sostuvo sobre una premisa que Strada resumió con una frase que atravesó el pasado, el presente y el futuro del proyecto: “Que Cotapa no desaparezca”.