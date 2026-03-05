Convocatoria de precios para restauración en el edificio de tribunales de Gualeguay

El Poder Judicial de Entre Ríos llama al cotejo de precios para ejecutar la restauración del balcón central del edificio de Tribunales de Gualeguay, inmueble declarado patrimonio urbano provincial.
El Poder Judicial de Entre Ríos llama al cotejo de precios 01/26 para ejecutar la restauración del balcón central del edificio de Tribunales de Gualeguay, inmueble declarado patrimonio urbano provincial. La apertura de ofertas se realizará en la Oficina de Compras el día 13 de marzo, a las 10.30hs. El presupuesto oficial es de 5.728.581,84 pesos y el plazo de obra de 60 días.
La intervención se centrará en el balcón de la planta alta, donde inspecciones técnicas detectaron fisuras, desprendimientos de material y corrosión en el armado interno, indicando la necesidad de una reparación inmediata. Los trabajos previstos incluyen reposición de balaustres deteriorados, consolidación estructural, restauración del mortero símil piedra, impermeabilización del piso y recomposición de piezas ornamentales dañadas.
Dado el valor patrimonial del edificio, el proyecto exige una metodología de restauración específica, que respete las técnicas constructivas originales y preserve la estética histórica de la fachada. Además, la intervención cuenta con el aval de la Secretaría de Cultura de la Provincia, organismo encargado de supervisar y autorizar las acciones que se realizan sobre el patrimonio edilicio provincial.
Por ello, se requerirá que las empresas oferentes cuenten con un profesional especializado en conservación del patrimonio arquitectónico, responsable de supervisar la correcta ejecución de las tareas. La obra también contempla la utilización de materiales compatibles con los existentes, evitando intervenciones invasivas y priorizando procedimientos reversibles, tal como recomiendan los criterios actuales de conservación.
Asimismo, se prevén inspecciones periódicas a cargo de la Dirección de Arquitectura Judicial, que verificará la adecuación de cada etapa a los estándares de restauración adoptados. El Poder Judicial destacó que esta intervención permitirá garantizar condiciones de seguridad para el edificio y quienes lo utilizan, al tiempo que contribuye a preservar un bien arquitectónico de alto valor histórico y simbólico para la comunidad de Gualeguay.