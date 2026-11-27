La edición N°30 de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur será el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Predio del Centenario de Maciá.
El intendente de Maciá, Ariel Müller anunció que la edición N°30 de la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur será el 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Predio del Centenario de Maciá. De esta forma, la Capital Nacional de la Apicultura comienza a prepararse para recibir a miles de visitantes con muestras, conferencias, dinámicas a campo, concursos y espectáculos de artistas nacionales, locales y de la región.
El senador departamental Juan Diego Conti, el coordinador de Apicultora de la provincia, Rodrigo Toledo, el secretario de Producción y Ambiente, Javier Crettaz, , la viceintendenta Pamela Albornoz, el técnico Apícola Fabricio Raticelli, a cargo del Laboratorio de Especialidades Productivas de Maciá (Lepma) y concejales de la ciudad, entre otras autoridades locales, junto a medios de comunicación participaron en la presentación realizada este jueves en el Salón Comedor del predio de la Expo Maciá.
Durante la presentación, el intendente celebró que la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur llegue a la edición N°30. “La apicultura forma parte de mi familia así que me da orgullo y es una responsabilidad muy grande organizar esta Fiesta. Confío en todo el equipo de trabajo”, manifestó.
En ese sentido, Müller destacó: “Nos hemos propuesto darle a esta edición un enfoque latinoamericano porque queremos que vengan expositores y participantes de distintos países”. En ese sentido, indicó, la comisión organizadora trabaja para definir la cartelera de conferencias y dinámicas a campo para productores y productoras, como ocurre cada año.
Müller también informó que el 23 de enero se llevará a cabo la Pre Expo Apícola del Mercosur, donde un jurado definirá los artistas locales y provinciales que se presentarán en el escenario mayor de la Fiesta más dulce. Y durante el mes también se dará a conocer la grilla de artistas de artistas nacionales de distintos géneros musicales.
El presidente municipal comunicó, por último, que en enero iniciará la venta de stands para expositores apícolas, artesanales y comerciales y en febrero comenzará la venta de abonos locales y de entradas online.
Por su parte, el senador departamental aseguró: “La Fiesta Nacional de la Apicultura es de todos y desde 2019, cuando asumimos la responsabilidad en Maciá, nos hemos propuesto ir mejorándola. Hemos escuchado a los productores y a la gente, por lo cual cada Expo es una enseñanza y una oportunidad para mejorar. Estamos trabajando muy fuertemente para que quienes vengan puedan circular por mejores caminos y haya un buen acceso a la ciudad”.
A su turno, Toledo afirmó: “Es un deber nuestro acompañar a Maciá porque realizar la Fiesta es un beneficio para la apicultura de la provincia. Quiero agradecer el compromiso de Juan Diego, Ariel, Javier y Fabricio porque toda la vida han trabajado por la apicultura”.
Jornada de trabajo e intercambio
También se presentó el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola, una iniciativa que se lleva adelante en Entre Ríos en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que busca transformar la agricultura, las economías rurales y los sistemas alimentarios.
La jornada cerró con la presentación de la apicultora María Florencia del Gener de Gold Bee, quien llegó a la ciudad para disertar sobre “Nuevas tendencias de venta, emprender entre abejas, innovación y futuro”. Esta propuesta, organizada por la Secretaría de Producción y Ambiente municipal, contó con la presencia de estudiantes de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 51 Gobernador Maciá.
Toda la información será difundida en los sitios web www.macia.gob.ar y expo.macia.gob.ar , así como en las redes sociales de la Municipalidad de Maciá.