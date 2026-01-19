Con especial de carne vacuna, vuelven las ferias de alimentos de Paraná

La Municipalidad confirmó el inicio de la agenda 2026 de “Feria en tu Barrio”, que comenzará esta semana con ofertas de carne vacuna y verdura local. Elonce dialogó con el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien detalló fechas, puntos y horarios.
La Municipalidad anunció el regreso de la propuesta “Feria en tu Barrio”, que retomará su actividad esta semana con un especial de carne vacuna y productos locales a precios accesibles. La iniciativa, que tuvo un receso de 15 días, volverá a recorrer distintos puntos de la ciudad como parte de la política alimentaria municipal.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, informó a Elonce que la agenda 2026 comenzará este miércoles, jueves y sábado, con puestos de venta directa de alimentos. “Estamos contentos de presentar lo que va a ser esta temporada 2026 de Feria en tu Barrio, que después de un breve receso retorna con su recorrida por la ciudad”, expresó el funcionario.
Según precisó, el cronograma previsto indica que el miércoles la feria se instalará en Barrio El Sol, en la intersección de Paz y El Tango; el jueves estará en la Comisión Vecinal Tiro Federal, en Plaza La Amistad, sobre Almirante Brown y Díaz Vélez; y el sábado se ubicará en Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay, uno de los puntos fijos que se sostiene durante todo el año.
Bustamante explicó que el horario de verano será de 8 a 12.30, con la posibilidad de extenderse en función de la demanda y la concurrencia de vecinos. “Siempre se puede ampliar un poco más, de acuerdo a la cantidad de gente que asista”, señaló.
Ofertas especiales y producción local
El subsecretario destacó que, además de los productos habituales como lácteos, huevos, yerba y otros alimentos de consumo diario, cada semana se incorporan ofertas especiales en articulación con distintos sectores productivos. “En este caso, miércoles y jueves tendremos el especial de carne vacuna, con precios muy interesantes que estarán publicados en las redes municipales”, indicó.
Asimismo, mencionó que también se ofrecerá el especial de verdura paranaense, producida en el Parque Hortícola Municipal por una cooperativa local, como parte del impulso a la producción de cercanía y al consumo de alimentos frescos.
Alcance territorial y política pública
Bustamante remarcó que la propuesta responde a una línea de acción impulsada por la intendenta Rosario Romero, orientada a ampliar el acceso a alimentos de calidad y fortalecer los vínculos con comisiones vecinales, clubes y asociaciones civiles. “Las vecinales interesadas en sumarse pueden contactarse con nosotros para planificar nuevos eventos”, explicó.
En ese marco, subrayó que la feria tiene un doble destinatario: los vecinos, que acceden a precios cuidados y productos de calidad, y los productores, comerciantes y emprendedores, que encuentran en la feria un canal de venta directo y sostenido. “Es una política pública que tiene una creciente demanda tanto de los barrios como de quienes producen”, afirmó.
Balance y proyección para 2026
El funcionario recordó que durante 2025, entre “Feria en tu Barrio” y la Feria Periurbana, se alcanzaron cerca de 200 puntos de venta de alimentos, consolidando una política de soberanía alimentaria. Para este año, el objetivo será sostener esa cantidad e incrementarla si la demanda continúa en crecimiento.
Finalmente, Bustamante indicó que quienes deseen sumarse como feriantes pueden acercarse durante todo el año a la Subsecretaría de Producción, ubicada en Perón 573, junto al Mercado Sur. El cronograma se define desde el área de Ferias y Mercados de la Municipalidad de Paraná, en función de las solicitudes y con un criterio rotativo para llegar a distintos sectores de la ciudad.