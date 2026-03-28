Colón y la Microrregión Tierra de Palmares avanzan en el Observatorio Económico Turístico

En el Molino Forclaz se firmó un convenio de colaboración con el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos para implementar el Observatorio Económico Turístico.
La Municipalidad de Colón participó este viernes de la firma de un convenio de colaboración con el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) para la implementación del Observatorio Económico Turístico, en un acto realizado en el emblemático Molino Forclaz.
La actividad contó con la presencia del intendente de Colón, José Luis Walser; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; intendentes de la Microrregión Tierra de Palmares, legisladores provinciales, funcionarios municipales y referentes vinculados al desarrollo turístico regional.
La firma del convenio representa un paso importante para seguir fortaleciendo el trabajo articulado entre la Provincia, los municipios y los actores del sector turístico, a partir de una herramienta que permitirá relevar, sistematizar y analizar información clave sobre el comportamiento de la actividad.
Una herramienta para planificar con datos reales
A partir de este acuerdo, se avanzará en la consolidación de un sistema de información que permita conocer con mayor precisión el movimiento turístico, el impacto económico de la actividad y las características de la demanda en los distintos destinos.
En ese marco, el intendente José Luis Walser destacó la importancia de medir y evaluar permanentemente la actividad turística para poder diseñar mejores políticas públicas. Señaló además que el turismo constituye una de las actividades más relevantes de la provincia y remarcó que la Microrregión Tierra de Palmares, integrada por ciudades que vienen trabajando de manera articulada, representa casi el 40 por ciento de la infraestructura turística de Entre Ríos.
Walser subrayó que contar con información precisa permitirá identificar qué buscan los visitantes, cuáles son los atractivos más valorados, qué estrategias pueden desarrollarse para lograr una mayor permanencia en el territorio y de qué manera se puede competir frente al turismo emisivo, uno de los desafíos que atraviesa actualmente el sector.
La fortaleza del trabajo conjunto en la microrregión
Durante su testimonio, el presidente municipal de Colón también puso en valor el trabajo sostenido que vienen realizando las localidades que integran la Microrregión Tierra de Palmares. Remarcó que, más allá de las distintas pertenencias políticas, existe una decisión común de seguir impulsando el turismo regional como motor de desarrollo.
En ese sentido, resaltó que la microrregión ha logrado consolidar una forma de gestión compartida que permite generar propuestas conjuntas, fortalecer la promoción de los destinos y sostener políticas comunes que benefician a toda la zona.
Asimismo, Walser adelantó que ya se trabaja en una nueva edición del Pasaporte Termal, una herramienta que ha mostrado resultados positivos en los últimos años al incentivar que quienes visitan una de las ciudades con complejo termal puedan recorrer también los otros destinos de la microrregión, promoviendo una mayor estadía y un mayor consumo en el territorio.
Promoción conjunta y mirada estratégica
El Intendente de Colón también remarcó que este tipo de herramientas se complementan con acciones de promoción y comercialización conjunta, en las que los distintos municipios aportan recursos y articulan estrategias de comunicación que han dado buenos resultados.
En esa línea, indicó que la microrregión viene sosteniendo una política de largo plazo con el objetivo de posicionarse como un destino turístico internacional, en el marco de un plan estratégico a diez años. Señaló que la región cuenta con productos turísticos, atractivos naturales y una identidad propia que permiten proyectar un crecimiento sostenido y competir con otros destinos.
Acompañamiento de la Provincia
Por su parte, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, valoró especialmente la firma del convenio y el hecho de concretarlo en un ámbito tan representativo para la identidad regional como el Molino Forclaz.
Además, destacó la importancia de poder articular el trabajo con el territorio a partir de información real, construida no solo desde los gobiernos sino también con el aporte de prestadores y actores que forman parte cotidiana de la actividad turística. En ese sentido, remarcó que el turismo genera trabajo, dinamiza las economías locales y constituye uno de los grandes motores de desarrollo para Entre Ríos.
Con datos, estrategias compartidas y una visión de largo plazo, Colón continúa trabajando para consolidarse como un destino competitivo, sostenible y con proyección regional e internacional.