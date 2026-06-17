Colón sostuvo el movimiento turístico y proyecta una intensa temporada invernal

La ciudad de Colón registró más de 9.200 pernoctes y un impacto económico cercano a los $960 millones durante el fin de semana largo. La agenda cultural, gastronómica y recreativa fue clave para mantener la actividad.
El movimiento turístico en Colón se mantuvo activo durante el último fin de semana largo pese a un contexto nacional marcado por escapadas más breves, consumo moderado y reservas realizadas a último momento. La ciudad registró más de 9.200 pernoctes, alrededor de 1.300 excursionistas y un impacto económico estimado en $960 millones.
Según el relevamiento local, la ocupación promedio general alcanzó el 38%, con niveles del 45% en hoteles, 40% en cabañas y bungalows, y 25% en casas y departamentos. Los datos reflejaron una actividad sostenida en un escenario desafiante para el sector turístico en todo el país.
Desde el municipio destacaron que la combinación de atractivos naturales, termas, río, gastronomía regional y una agenda de actividades especialmente diseñada para vecinos y visitantes permitió sostener el flujo de turistas durante los días de descanso.
La Feria del Puerto fue uno de los principales atractivos
Entre las propuestas más convocantes se destacó una nueva edición de la Feria del Puerto, que reunió a artesanos, emprendedores, productores regionales, food trucks y espectáculos musicales en vivo a orillas del río.
La iniciativa permitió mostrar la producción local y regional a través de una amplia variedad de productos gastronómicos, artesanías, conservas, dulces, mieles y propuestas de diseño que fueron recorridas por residentes y visitantes.
Además de fortalecer el perfil turístico de la ciudad, la feria se consolidó como una herramienta para promover el trabajo de emprendedores y productores, generando un espacio de encuentro y circulación económica.
Música, cultura y propuestas para toda la familia
La programación artística de la Feria del Puerto incluyó la actuación de Mariela Ibalo, Gera Bourlot, Pitu Otero, Nico Zabala, La Big Band, Leo Ríos, Dúo Caminos y Andrea Morel, quienes aportaron música y entretenimiento durante las distintas jornadas.
A su vez, la ciudad desarrolló actividades vinculadas al clima mundialista. Una de ellas fue “Vamos por la Cuarta”, organizada en el Centro para el Desarrollo de Colón, donde niños, jóvenes y familias participaron de intercambios de figuritas, juegos, mini fútbol, maquillaje artístico y chocolatada.
Estas iniciativas permitieron complementar la oferta turística tradicional con espacios recreativos y comunitarios que convocaron tanto a turistas como a vecinos de la ciudad.
La agenda cultural también incluyó funciones de humor en la Casa del Bicentenario con la presentación de “Distintas: Licenciadas en Humor”, mientras que en La Casona se llevó a cabo la presentación de “La Ciudad Antigua”, una obra del músico y compositor Gerardo Bourlot.
Turismo y producción local
Durante el fin de semana también cobraron protagonismo los circuitos productivos y las experiencias vinculadas a la identidad regional. La participación de emprendedores y elaboradores locales en distintos espacios permitió fortalecer el vínculo entre turismo, producción, gastronomía y desarrollo económico, una estrategia que la ciudad viene impulsando para diversificar su oferta.
De esta manera, Colón continúa consolidando una propuesta que trasciende los tradicionales atractivos termales y naturales, incorporando experiencias relacionadas con la cultura, el consumo local y la producción regional.
La mirada puesta en las vacaciones de invierno
Tras el balance positivo del fin de semana largo, la Municipalidad de Colón ya trabaja en la promoción de la próxima temporada invernal, considerada una de las más importantes del calendario turístico anual.
Las vacaciones de invierno comenzarán en julio para las provincias de la región centro y continuarán posteriormente con el receso escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, dos de los principales mercados emisores de turistas.
En ese contexto, el municipio puso en marcha una campaña de promoción en plataformas digitales destinada a fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino turístico y acompañar la actividad de prestadores, comerciantes y emprendedores locales.
Desde la Secretaría de Turismo y Cultura destacaron que la estrategia apunta a consolidar una oferta integral durante todo el año, basada en la combinación de termas, naturaleza, río, gastronomía, cultura, eventos y producción regional. Con esos pilares, Colón busca mantener su protagonismo entre los destinos más elegidos de Entre Ríos y de la región durante las próximas vacaciones de invierno.